Altay krizlere meydan okudu

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay, kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamasına rağmen genç kadrosuyla ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer yasağı 5 yıldır devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı. Üst üste yapılan kongrelerde başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvurdu.
Ceyhun, Özgür, Deniz ve Onur Efe gibi oyuncular sözleşme yenilemezken, Hikmet, Ege ve Emre gibi genç futbolcular da sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.
GENÇ KADROYLA İKİ BERABERLİK
Sezon hazırlıklarına gecikmeli olarak 7 Ağustos'ta başlayan Altay, tamamı altyapısından yetişen genç futbolcularla çıktığı 2026-27 sezonunun ilk iki haftasında iki beraberlik aldı.
İdari ve mali krizlerle mücadele eden İzmir temsilcisi, Karşıyaka derbisine 20 yaş ortalamasıyla çıktı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçın ardından Altay taraftarları, genç futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı.
İBRAHİM'DE SAKATLIK ŞÜPHESİ
Altay'da karşılaşmanın 7'nci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İbrahim'in çapraz bağlarından sakatlanma şüphesi bulunuyor.
TUNA ÜZÜMCÜ: "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"
Derbide kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Üzümcü, "Hafta boyunca bu maçın havasının, duygusunun ve sorumluluğunun farklı olduğunu konuştuk. Sahada ne beklediğimizi, hangi anlarda nasıl davranmamız gerektiğini çalıştık. Oyuncularımız da 90 dakika boyunca söylediklerimizi uygulamak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Bir arkadaşının açığını kapatmak için fazladan koşan, yorulduğunda bir adım daha atan, üzerindeki formanın ağırlığını ve sorumluluğunu hisseden bir takım gördüm. Teknik adam olarak bundan daha kıymetli çok az şey vardır. Eksiklerimiz var, hatalarımız olacak ama mücadelemizden, karakterimizden ve değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"
Çok genç bir oyuncu grubuyla yol yürüdüklerini belirten Üzümcü, "Bu çocukların sahada geçirdiği her dakika, yaşadığı her pozisyon, yaptığı her hamle ve verdiği her doğru reaksiyon onların gelişiminin bir parçası. Bizim için bugün alınan sonuç kadar, yarın nasıl bir takım olacağımız da önemli. Maç maç ilerleyeceğiz; öğrenerek, gelişerek, oyunun içinde kalarak ve mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Son olarak Büyük Altay taraftarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Alsancak'ta yine evimizde olduğumuzu hissettirdiler. Maç öncesinden son düdüğe kadar futbolcularımızın yanında oldular. Maç sonunda da bu genç çocukları bağırlarına basmaları bizim için çok kıymetliydi. Gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ceyhun, Özgür, Deniz ve Onur Efe gibi oyuncular sözleşme yenilemezken, Hikmet, Ege ve Emre gibi genç futbolcular da sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.
GENÇ KADROYLA İKİ BERABERLİK
Sezon hazırlıklarına gecikmeli olarak 7 Ağustos'ta başlayan Altay, tamamı altyapısından yetişen genç futbolcularla çıktığı 2026-27 sezonunun ilk iki haftasında iki beraberlik aldı.
İdari ve mali krizlerle mücadele eden İzmir temsilcisi, Karşıyaka derbisine 20 yaş ortalamasıyla çıktı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçın ardından Altay taraftarları, genç futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı.
İBRAHİM'DE SAKATLIK ŞÜPHESİ
Altay'da karşılaşmanın 7'nci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İbrahim'in çapraz bağlarından sakatlanma şüphesi bulunuyor.
TUNA ÜZÜMCÜ: "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"
Derbide kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Üzümcü, "Hafta boyunca bu maçın havasının, duygusunun ve sorumluluğunun farklı olduğunu konuştuk. Sahada ne beklediğimizi, hangi anlarda nasıl davranmamız gerektiğini çalıştık. Oyuncularımız da 90 dakika boyunca söylediklerimizi uygulamak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Bir arkadaşının açığını kapatmak için fazladan koşan, yorulduğunda bir adım daha atan, üzerindeki formanın ağırlığını ve sorumluluğunu hisseden bir takım gördüm. Teknik adam olarak bundan daha kıymetli çok az şey vardır. Eksiklerimiz var, hatalarımız olacak ama mücadelemizden, karakterimizden ve değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"
Çok genç bir oyuncu grubuyla yol yürüdüklerini belirten Üzümcü, "Bu çocukların sahada geçirdiği her dakika, yaşadığı her pozisyon, yaptığı her hamle ve verdiği her doğru reaksiyon onların gelişiminin bir parçası. Bizim için bugün alınan sonuç kadar, yarın nasıl bir takım olacağımız da önemli. Maç maç ilerleyeceğiz; öğrenerek, gelişerek, oyunun içinde kalarak ve mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Son olarak Büyük Altay taraftarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Alsancak'ta yine evimizde olduğumuzu hissettirdiler. Maç öncesinden son düdüğe kadar futbolcularımızın yanında oldular. Maç sonunda da bu genç çocukları bağırlarına basmaları bizim için çok kıymetliydi. Gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.