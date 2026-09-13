Altay krizlere meydan okudu

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
0-07'
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
0-06'
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
0-06'
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
2-037'
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-149'
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-1DA
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
1-047'
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-077'
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
0-05'
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
0-177'
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
1-280'
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
0-03'
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
0-0DA
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
0-07'
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
6-178'
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Altay krizlere meydan okudu

Transfer yasağı ve yönetim kriziyle mücadele eden Altay, 2026-27 sezonunun ilk iki haftasından iki beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Karşıyaka derbisinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 20 yaş ortalamalı kadrosuyla 1 puanı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 16:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay krizlere meydan okudu
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay, kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamasına rağmen genç kadrosuyla ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer yasağı 5 yıldır devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı. Üst üste yapılan kongrelerde başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvurdu.

Ceyhun, Özgür, Deniz ve Onur Efe gibi oyuncular sözleşme yenilemezken, Hikmet, Ege ve Emre gibi genç futbolcular da sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.

GENÇ KADROYLA İKİ BERABERLİK

Sezon hazırlıklarına gecikmeli olarak 7 Ağustos'ta başlayan Altay, tamamı altyapısından yetişen genç futbolcularla çıktığı 2026-27 sezonunun ilk iki haftasında iki beraberlik aldı.

İdari ve mali krizlerle mücadele eden İzmir temsilcisi, Karşıyaka derbisine 20 yaş ortalamasıyla çıktı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından Altay taraftarları, genç futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı.

İBRAHİM'DE SAKATLIK ŞÜPHESİ

Altay'da karşılaşmanın 7'nci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İbrahim'in çapraz bağlarından sakatlanma şüphesi bulunuyor.

TUNA ÜZÜMCÜ: "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Derbide kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üzümcü, "Hafta boyunca bu maçın havasının, duygusunun ve sorumluluğunun farklı olduğunu konuştuk. Sahada ne beklediğimizi, hangi anlarda nasıl davranmamız gerektiğini çalıştık. Oyuncularımız da 90 dakika boyunca söylediklerimizi uygulamak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Bir arkadaşının açığını kapatmak için fazladan koşan, yorulduğunda bir adım daha atan, üzerindeki formanın ağırlığını ve sorumluluğunu hisseden bir takım gördüm. Teknik adam olarak bundan daha kıymetli çok az şey vardır. Eksiklerimiz var, hatalarımız olacak ama mücadelemizden, karakterimizden ve değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"

Çok genç bir oyuncu grubuyla yol yürüdüklerini belirten Üzümcü, "Bu çocukların sahada geçirdiği her dakika, yaşadığı her pozisyon, yaptığı her hamle ve verdiği her doğru reaksiyon onların gelişiminin bir parçası. Bizim için bugün alınan sonuç kadar, yarın nasıl bir takım olacağımız da önemli. Maç maç ilerleyeceğiz; öğrenerek, gelişerek, oyunun içinde kalarak ve mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Son olarak Büyük Altay taraftarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Alsancak'ta yine evimizde olduğumuzu hissettirdiler. Maç öncesinden son düdüğe kadar futbolcularımızın yanında oldular. Maç sonunda da bu genç çocukları bağırlarına basmaları bizim için çok kıymetliydi. Gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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