Altekma orta oyuncu Tuna'yı aldı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, dış transferde Halkbank'tan milli orta oyuncu Tuna Uzunkol ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki oyuncunun 2026-27 sezonunda Altekma forması giyeceğini duyurdu.
ALTEKMA'DAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuna Uzunkol 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
2.05 metre boyundaki Tuna Uzunkol'un smaç yüksekliği 3.50 metre, blok yüksekliği ise 3.30 metre olarak belirtildi.
ALTEKMA'DAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuna Uzunkol 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
2.05 metre boyundaki Tuna Uzunkol'un smaç yüksekliği 3.50 metre, blok yüksekliği ise 3.30 metre olarak belirtildi.