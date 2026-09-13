İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Hasibe Demir birinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde" sloganıyla düzenlenen yarı maraton, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.
Çeşitli yaş gruplarından 3 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet, yarış öncesinde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Organizasyonda engelli 3 yarışmacı da tekerlekli sandalyeleriyle mücadele etti.
21 KİLOMETRELİK PARKURDA MÜCADELE
Yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda yarıştı.
Erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 1 saat 6 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kenyalı Frankline Ngelel Keitany ikinci, Hassan Benbela ise üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda Hasibe Demir, 1 saat 18 dakika 24 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Yasmin Defne Dadikhi ikinci, Dilan Atak Kuluk ise üçüncü oldu.
16 yaş ve üstü katılımcıları bir araya getiren organizasyonda, genel klasman erkek ve kadın kategorilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarında da mücadele edildi. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
"ZAFERİN İÇİNDE KOŞMAK GÜZEL BİR DUYGU"
Organizasyona 8'inci kez katılan 75 yaşındaki İzzet Şeref, yarışmacılara başarılar dileyerek, "Önce bir defa sigara içmeyelim. Sporcuysan sigarayı bırakalım. Herkese sağlıklı günler dilerim." dedi.
Maratona üçüncü kez katılan ve parkuru 43. sırada tamamlayan Mustafa Türkaydın, hava koşullarının yarış için elverişli olduğunu belirterek 1 saat 29 dakika 33 saniyelik derecesiyle kendi rekorunu kırdığını söyledi.
63 yaşındaki Cevdet Alyılmaz ise güzel bir mücadele olduğunu ve ultra maraton yarışlarına da katıldığını dile getirdi.
Alyılmaz, "Hakkını vermeye çalıştık, kaytarmadık. Çünkü anlamlı bir günde koşuyoruz. Hakkını vermemiz gerekiyor. İyi de koştuğuma inanıyorum. 9 Eylül'de koşmak, zaferin içinde koşmak güzel bir duygu. O duygu ve coşkuyla güzel bir şekilde koştuk." ifadelerini kullandı.
Yarışmacılardan Özlem Özgün de organizasyondaki atmosferden memnuniyetini dile getirerek, "İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun. Bu üçüncü koşuşumdu. Sanırım en iyi derecemi bu koşuşumda yaptım. Yarışan herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Çeşitli yaş gruplarından 3 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet, yarış öncesinde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Organizasyonda engelli 3 yarışmacı da tekerlekli sandalyeleriyle mücadele etti.
21 KİLOMETRELİK PARKURDA MÜCADELE
Yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda yarıştı.
Erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 1 saat 6 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kenyalı Frankline Ngelel Keitany ikinci, Hassan Benbela ise üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda Hasibe Demir, 1 saat 18 dakika 24 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Yasmin Defne Dadikhi ikinci, Dilan Atak Kuluk ise üçüncü oldu.
16 yaş ve üstü katılımcıları bir araya getiren organizasyonda, genel klasman erkek ve kadın kategorilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarında da mücadele edildi. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
"ZAFERİN İÇİNDE KOŞMAK GÜZEL BİR DUYGU"
Organizasyona 8'inci kez katılan 75 yaşındaki İzzet Şeref, yarışmacılara başarılar dileyerek, "Önce bir defa sigara içmeyelim. Sporcuysan sigarayı bırakalım. Herkese sağlıklı günler dilerim." dedi.
Maratona üçüncü kez katılan ve parkuru 43. sırada tamamlayan Mustafa Türkaydın, hava koşullarının yarış için elverişli olduğunu belirterek 1 saat 29 dakika 33 saniyelik derecesiyle kendi rekorunu kırdığını söyledi.
63 yaşındaki Cevdet Alyılmaz ise güzel bir mücadele olduğunu ve ultra maraton yarışlarına da katıldığını dile getirdi.
Alyılmaz, "Hakkını vermeye çalıştık, kaytarmadık. Çünkü anlamlı bir günde koşuyoruz. Hakkını vermemiz gerekiyor. İyi de koştuğuma inanıyorum. 9 Eylül'de koşmak, zaferin içinde koşmak güzel bir duygu. O duygu ve coşkuyla güzel bir şekilde koştuk." ifadelerini kullandı.
Yarışmacılardan Özlem Özgün de organizasyondaki atmosferden memnuniyetini dile getirerek, "İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun. Bu üçüncü koşuşumdu. Sanırım en iyi derecemi bu koşuşumda yaptım. Yarışan herkesi tebrik ediyorum" dedi.