13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
0-09'
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
0-08'
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-08'
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
2-039'
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-251'
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-145'
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
1-049'
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-079'
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
0-07'
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
0-279'
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
1-282'
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
0-05'
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
0-045'
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
0-09'
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
6-180'
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

İzmir Yarı Maratonu'nun kazananları belli oldu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu tamamlandı. Erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Hasibe Demir birinciliğe ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İzmir Yarı Maratonu'nun kazananları belli oldu
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Hasibe Demir birinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde" sloganıyla düzenlenen yarı maraton, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Çeşitli yaş gruplarından 3 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet, yarış öncesinde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Organizasyonda engelli 3 yarışmacı da tekerlekli sandalyeleriyle mücadele etti.

21 KİLOMETRELİK PARKURDA MÜCADELE

Yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda yarıştı.

Erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 1 saat 6 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kenyalı Frankline Ngelel Keitany ikinci, Hassan Benbela ise üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda Hasibe Demir, 1 saat 18 dakika 24 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Yasmin Defne Dadikhi ikinci, Dilan Atak Kuluk ise üçüncü oldu.

16 yaş ve üstü katılımcıları bir araya getiren organizasyonda, genel klasman erkek ve kadın kategorilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarında da mücadele edildi. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

"ZAFERİN İÇİNDE KOŞMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Organizasyona 8'inci kez katılan 75 yaşındaki İzzet Şeref, yarışmacılara başarılar dileyerek, "Önce bir defa sigara içmeyelim. Sporcuysan sigarayı bırakalım. Herkese sağlıklı günler dilerim." dedi.

Maratona üçüncü kez katılan ve parkuru 43. sırada tamamlayan Mustafa Türkaydın, hava koşullarının yarış için elverişli olduğunu belirterek 1 saat 29 dakika 33 saniyelik derecesiyle kendi rekorunu kırdığını söyledi.

63 yaşındaki Cevdet Alyılmaz ise güzel bir mücadele olduğunu ve ultra maraton yarışlarına da katıldığını dile getirdi.

Alyılmaz, "Hakkını vermeye çalıştık, kaytarmadık. Çünkü anlamlı bir günde koşuyoruz. Hakkını vermemiz gerekiyor. İyi de koştuğuma inanıyorum. 9 Eylül'de koşmak, zaferin içinde koşmak güzel bir duygu. O duygu ve coşkuyla güzel bir şekilde koştuk." ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Özlem Özgün de organizasyondaki atmosferden memnuniyetini dile getirerek, "İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun. Bu üçüncü koşuşumdu. Sanırım en iyi derecemi bu koşuşumda yaptım. Yarışan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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