Filenin Efeleri'nin rakibi İsviçre!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak.
Karşılaşma TRT Sport ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Filenin Efeleri, İsviçre ile oynadıktan sonra 14 Eylül'de ise ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.
Karşılaşma TRT Sport ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Filenin Efeleri, İsviçre ile oynadıktan sonra 14 Eylül'de ise ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.