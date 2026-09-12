Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibini öne geçiren golü 37'de Rodrigo Rivas Gonzalez atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 66. dakikada Damir Hrelja kaydetti.
Bu sonucun ardından sonuncu sıradaki Boluspor puanını 1'e, Pendikspor ise 9'a çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Sarıyer'e konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Bodrumspor'u ağırlayacak.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Boluspor: Tafas, Cuesta, Ahmet Can Özdemir (Dk. 67 Arda Tuğra Saygı), Canberk Özdemir, Bartu Göçmen, Escobar (Dk. 75 Zeki Dursun), Tolunay Artuç, Nurettin Korkmaz (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Muhammed Mert (Dk. 75 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 86 Deniz Yıldız), Rivas
Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Soldo, Abifade (Dk. 84 Furkan Doğan), Berkay Sülüngöz, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Efehan Pekdemir (Dk. 42 Susak), Hrelja (Dk. 84 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil (Dk. 62 Emrah Başsan), Thuram
Goller: Dk. 37 Rivas (Boluspor), Dk. 66 Hrelja (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Ahmet Can Özdemiri Dk. 89 Canberk Özdemir (Boluspor), Dk. 45 Emre Koyuncu, Dk. 90 Kerem Kalafat (Pendikspor)
Ev sahibini öne geçiren golü 37'de Rodrigo Rivas Gonzalez atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 66. dakikada Damir Hrelja kaydetti.
Bu sonucun ardından sonuncu sıradaki Boluspor puanını 1'e, Pendikspor ise 9'a çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Sarıyer'e konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Bodrumspor'u ağırlayacak.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Boluspor: Tafas, Cuesta, Ahmet Can Özdemir (Dk. 67 Arda Tuğra Saygı), Canberk Özdemir, Bartu Göçmen, Escobar (Dk. 75 Zeki Dursun), Tolunay Artuç, Nurettin Korkmaz (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Muhammed Mert (Dk. 75 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 86 Deniz Yıldız), Rivas
Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Soldo, Abifade (Dk. 84 Furkan Doğan), Berkay Sülüngöz, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Efehan Pekdemir (Dk. 42 Susak), Hrelja (Dk. 84 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil (Dk. 62 Emrah Başsan), Thuram
Goller: Dk. 37 Rivas (Boluspor), Dk. 66 Hrelja (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Ahmet Can Özdemiri Dk. 89 Canberk Özdemir (Boluspor), Dk. 45 Emre Koyuncu, Dk. 90 Kerem Kalafat (Pendikspor)