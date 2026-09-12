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Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
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Boluspor ile Pendikspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 20:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Boluspor ile Pendikspor yenişemedi
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibini öne geçiren golü 37'de Rodrigo Rivas Gonzalez atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 66. dakikada Damir Hrelja kaydetti.

Bu sonucun ardından sonuncu sıradaki Boluspor puanını 1'e, Pendikspor ise 9'a çıkardı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Sarıyer'e konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Bodrumspor'u ağırlayacak.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ülker, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör

Boluspor: Tafas, Cuesta, Ahmet Can Özdemir (Dk. 67 Arda Tuğra Saygı), Canberk Özdemir, Bartu Göçmen, Escobar (Dk. 75 Zeki Dursun), Tolunay Artuç, Nurettin Korkmaz (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Muhammed Mert (Dk. 75 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 86 Deniz Yıldız), Rivas

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Soldo, Abifade (Dk. 84 Furkan Doğan), Berkay Sülüngöz, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Efehan Pekdemir (Dk. 42 Susak), Hrelja (Dk. 84 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil (Dk. 62 Emrah Başsan), Thuram

Goller: Dk. 37 Rivas (Boluspor), Dk. 66 Hrelja (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Ahmet Can Özdemiri Dk. 89 Canberk Özdemir (Boluspor), Dk. 45 Emre Koyuncu, Dk. 90 Kerem Kalafat (Pendikspor)

 

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