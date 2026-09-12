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20:00
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Eyüpspor-Rizespor
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Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
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Ümraniye-Antalyaspor
20:00
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Bodrum FK-Batman Petrolspor
20:00
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Augsburg-Leverkusen
2-2
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B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
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Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
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Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
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FC Köln-Werder Bremen
19:30
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Bournemouth-Brentford
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Le Havre-Angers
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Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
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Bayer Leverkusen, Augsburg ile yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 3. hafta maçında UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen, deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 18:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen, Augsburg ile yenişemedi!
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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Bayer Leverkusen, Augsburg'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla WWK Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Bayer Leverkusen, 18. dakikada Christian Michel Kofane'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Augsburg ise 50 ve 55. dakikalarda Michael Gregoritsch'in kaydettiği gollerle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Patrik Schick, Bayer Leverkusen'e beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 4'e yükseltirken, Augsburg ise 7 puana ulaştı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Öte yandan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında 10 Aralık Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak.

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