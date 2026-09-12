Bayer Leverkusen, Augsburg ile yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Bayer Leverkusen, Augsburg'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE WWK Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Bayer Leverkusen, 18. dakikada Christian Michel Kofane'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Augsburg ise 50 ve 55. dakikalarda Michael Gregoritsch'in kaydettiği gollerle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Patrik Schick, Bayer Leverkusen'e beraberliği getiren golü kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 4'e yükseltirken, Augsburg ise 7 puana ulaştı.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında 10 Aralık Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak.
Bayer Leverkusen, 18. dakikada Christian Michel Kofane'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Augsburg ise 50 ve 55. dakikalarda Michael Gregoritsch'in kaydettiği gollerle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Patrik Schick, Bayer Leverkusen'e beraberliği getiren golü kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 4'e yükseltirken, Augsburg ise 7 puana ulaştı.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında 10 Aralık Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak.