Wilfried Singo, milli aradan sonra dönüyor

Galatasaray'ın savunma için büyük ümitlerle transfer ettiği ve sakatlığı nedeniyle bir türlü istenen katkıyı sağlayamadığı Wilfried Singo'nun da milli aradan sonra sahalara döneceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milliyet'te yer alan habere göre, Fildişi Sahilli futbolcunun dönüşü için acele davranılmayacağı ve sorunsunuz bir şekilde oynatılmasının planlandığı belirtildi.
Bu nedenle Trabzonspor deplasmanından sonra verilecek milli ara iyi değerlendirilip, 25 yaşındaki oyuncunun hazır hale getirileceği bildirildi.
Singo, bu sezon iki 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.
Bu nedenle Trabzonspor deplasmanından sonra verilecek milli ara iyi değerlendirilip, 25 yaşındaki oyuncunun hazır hale getirileceği bildirildi.
Singo, bu sezon iki 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.