Galatasaray, milli arayı bekliyor!

Galatasaray'ın gözü milli arada... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının ardından gelecek milli arayı dört gözle bekliyor.
Milli arada Victor Osimhen'in takıma dönmesi, Wilfried Singo'nun koşulara başlaması ve Rafael Leao'nun fiziksel olarak yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor.
Milli arada Victor Osimhen'in takıma dönmesi, Wilfried Singo'nun koşulara başlaması ve Rafael Leao'nun fiziksel olarak yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor.