Galatasaray'da Rafael Leao ilk 11'e

Galatasaray'da Rafael Leao, Kocaelispor maçında ilk 11'e giriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da flaş transferi Rafael Leao, Başakşehir'e karşı 22, Sporting önünde de 32 dakika sahada kaldı.
Oynadığı süre boyunca sol kanada ve takıma hareketlilik kazandıran Portekizli futbolcuya ilk 11 yolu gözüktü.
Teknik direktör Okan Buruk, pazar günü oynanacak Kocaeli maçında oyuncuyu as kadroya almayı hedefliyor.
Oynadığı süre boyunca sol kanada ve takıma hareketlilik kazandıran Portekizli futbolcuya ilk 11 yolu gözüktü.
Teknik direktör Okan Buruk, pazar günü oynanacak Kocaeli maçında oyuncuyu as kadroya almayı hedefliyor.