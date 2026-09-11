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11 Eylül
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11 Eylül
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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk üç iç saha maçından da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Italiano, Beşiktaş'ta kariyerinde ilki de yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 22:03
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!
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Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, ligin 5. haftasında sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk üç iç saha maçından da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. (Giovanni van Bronckhorst; 2024/25).

KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'taki lig başlangıcı ile kariyerinde ilki de yaşadı.

48 yaşındaki teknik adam 2018 yaşında başladığı kariyerinde ilk kez bir lig sezonuna 5'te 4 ile başladı.

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