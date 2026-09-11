11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
0-00'
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
20:00
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
21:30
11 Eylül
Sevilla-Valencia
22:00
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
21:45
11 Eylül
Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
21:00
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
21:45

Bülent Uygun'dan Fenerbahçe için açıklama!

Teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe ile ilgili konuştu. Uygun, "Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 18:37 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 18:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (5)
Google News
Teknik direktör Bülent Uygun, Tivibuspor'da Fenerbahçe'de yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uygun, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili yaşanan süreç için, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. İsmail Kartal hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür etmek gerekiyor. Fenerbahçe'de görev alan her teknik direktör sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eder. İsmail Kartal, 4 kere göreve geldi. Belirli talihsizlikler yaşandı. Fenerbahçe ile ikincilikler yaşadı. Eleştiriler belirli odak noktalarında oldu. İlaç kullanacak duruma gelecek kadar yıpranmış olması, yaşadığı zorlukların göstergesi. Eleştiriler biraz ağır oldu, hak etmediği bir süreç oldu. Her zaman Fenerbahçe'nin emrine geldi ve elinden geldiği kadar güzel işler yaptı. Böyle bir karara herkesin saygıyla yaklaşması gerekiyor düşüncesindeyim." dedi.

Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de görev almak istediğini dile getiren 55 yaşındaki teknik adam, kendisiyle ilgili, "Yönetimden teklif geldi mi, teklif gelmesi halinde duruşunuz ne olur?" sorusunun ardından "Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir. Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.