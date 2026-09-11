Bülent Uygun'dan Fenerbahçe için açıklama!

Teknik direktör Bülent Uygun, Tivibuspor'da Fenerbahçe'de yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uygun, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili yaşanan süreç için, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. İsmail Kartal hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür etmek gerekiyor. Fenerbahçe'de görev alan her teknik direktör sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eder. İsmail Kartal, 4 kere göreve geldi. Belirli talihsizlikler yaşandı. Fenerbahçe ile ikincilikler yaşadı. Eleştiriler belirli odak noktalarında oldu. İlaç kullanacak duruma gelecek kadar yıpranmış olması, yaşadığı zorlukların göstergesi. Eleştiriler biraz ağır oldu, hak etmediği bir süreç oldu. Her zaman Fenerbahçe'nin emrine geldi ve elinden geldiği kadar güzel işler yaptı. Böyle bir karara herkesin saygıyla yaklaşması gerekiyor düşüncesindeyim." dedi.
Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de görev almak istediğini dile getiren 55 yaşındaki teknik adam, kendisiyle ilgili, "Yönetimden teklif geldi mi, teklif gelmesi halinde duruşunuz ne olur?" sorusunun ardından "Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir. Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız." sözlerini sarf etti.
Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de görev almak istediğini dile getiren 55 yaşındaki teknik adam, kendisiyle ilgili, "Yönetimden teklif geldi mi, teklif gelmesi halinde duruşunuz ne olur?" sorusunun ardından "Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir. Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız." sözlerini sarf etti.