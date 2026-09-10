Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Roma'nın savunma oyuncusu Evan N'Dicka, mücadeleyi değerlendirdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Fenerbahçe'nin oyun anlayışına dikkat çeken N'Dicka, "Düşük bir blok kurup kontrataklarla oynuyorlar, bu yüzden kontratakları olabildiğince çabuk durdurmak gerekiyor. İyi bir maçtı. Kazanma şanslarımız vardı, ama bazen beraberliği kabul etmek gerekir." ifadelerini kullandı.
N'Dicka'dan Fenerbahçe yorumu: "Bazen beraberliği kabul etmek gerekir"
Roma'nın savunma oyuncusu Evan N'Dicka, Fenerbahçe'nin kontratak oyununa dikkat çekerken kazanma fırsatları bulduklarını ancak 1 puanı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.
SPORX AI BAKIŞI
Açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Roma'nın savunma oyuncusu Evan N'Dicka, mücadeleyi değerlendirdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Fenerbahçe'nin oyun anlayışına dikkat çeken N'Dicka, "Düşük bir blok kurup kontrataklarla oynuyorlar, bu yüzden kontratakları olabildiğince çabuk durdurmak gerekiyor. İyi bir maçtı. Kazanma şanslarımız vardı, ama bazen beraberliği kabul etmek gerekir." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Rakitic, Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı
-
9
Real Madrid'den Arda Güler kararı!
-
8
Galatasaray maçı sonrası patladı: "Gerçekten yazık" dedi!
-
7
Fenerbahçe'de Roma maçı için sistem değişiyor!
-
6
Fırat Aydınus, Sporting - Galatasaray maçındaki skandal iki kararı yorumladı!
-
5
Galatasaray'da endişelendiren tablo: Victor Osimhen
-
4
Peter Neururer'den Sane yorumu: "Geri döneceğini sanmıyorum"
-
3
Roma'dan Fenerbahçe maçı için özel forma kararı
-
2
İsmail Kartal'dan istifa: Aziz Yıldırım; "Görevde"
-
1
Fenerbahçe - Roma: 11'ler
- 23:58 Lens'ten inanılmaz geri dönüş: 90+3'te gelen zafer
- 23:57 Como'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet!
- 23:56 Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5 golle geçti
- 23:53 Manchester United, Sabah'ı 4 golle geçti
- 23:34 Fenerbahçe açıkladı: Seyirden men!
- 23:29 Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması!
- 23:17 İsmail Kartal'dan istifa: Aziz Yıldırım; "Görevde"
- 23:05 Fenerbahçe'de istifa şaşkınlığı
- 22:50 N'Dicka'dan Fenerbahçe yorumu: "Bazen beraberliği kabul etmek gerekir"
- 22:23 Mile Svilar: "Biz daha iyiydik"
- 22:22 Gasperini'den Fenerbahçe için açıklama
- 22:16 Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic tepkisi: Suç duyurusu!
- 22:10 Bryan Cristante: "Başımız dik eve dönüyoruz"
- 22:10 Filenin Efeleri, Almanya'ya kaybetti
- 22:05 Levent Mercan: "3 puanı elimizden kaçırdık"
- 22:03 Archie Brown: "Roma'yı yenebilirdik"
- 21:59 Bartuğ Elmaz: "İsmail hocama teşekkür ediyorum"
- 21:56 Dusan Vlahovic'e bir maç ceza!
- 21:54 Roma maçının oyuncusu Archie Brown
- 21:48 İsmail'den "Yüksek" performans
- 21:42 İsmail Kartal, Roma maçıyla tarihe geçti!
- 21:36 Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'ne 1 puanla başladı
- 21:36 Fenerbahçe geriye düştü ama pes etmedi!
- 21:05 Fenerbahçe'de sakatlık: Bartuğ Elmaz
- 20:55 Fenerbahçe'de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi golü!
- 20:01 Orhan Ak'tan Fenerbahçe için açıklama
- 19:38 Icardi'ye Yunanistan'dan sürpriz talip!
- 18:58 İsmail Kartal, Bartuğ tercihinin nedenini açıkladı!
- 18:39 Rafael Leao: "Başlangıç değil, bitiş önemli"
- 18:28 Fenerbahçe - Roma: 11'ler
- 18:20 Fransa, Çin'i farkla geçerek adını yarı finale yazdırdı!
- 18:10 Barcelona'da tarihi başlangıç: Raphinha
- 18:10 Hakim Ziyech, Botafogo'ya transfer oldu
- 18:01 Lamine Yamal için iddialı Ballon d'Or mesajı!
- 17:54 Lukaku ve Nene'den Roma için mesaj
- 17:46 Barcelona'dan Bernardo Silva itirafı
- 17:44 Guduric'ten Fenerbahçe ve Jasikevicius itirafı
- 17:39 Galatasaray, Espen Eskas için UEFA'ya gidiyor!
- 17:35 Gebze'nin Efelerine önemli ziyaret
- 17:34 Kylian Mbappe: "Ballon d'Or'dan daha önemli"
- 17:30 Vagner Love'ı duygulandıran teklif
- 17:28 Mykhaylo Mudryk'ten kötü haber!
- 17:22 Deco'dan Julian Alvarez açıklaması
- 17:17 Aziz Yıldırım: "Biz bunları unutmayacağız"
- 16:59 Dorka Juhasz: "Galatasaray bana çok şey kazandırdı"
- 16:57 Göztepe'de Ankersen soruları yanıtladı
- 16:52 Iğdır FK, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
- 16:50 Fransa'dan Infantino'ya seçim şoku!
- 16:47 PAOK, Simon Banza ile anlaştı
- 16:37 Giovanni van Bronckhorst: "Yamal'a tapıyorlar"
- 16:18 Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddiasına yalanlama!
- 16:10 Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- 16:05 Fenerbahçe 10 kişi kaldı, Roma maçı çevirdi
- 15:52 Crystal Palace'tan Ismaila Sarr açıklaması!
- 15:44 Kevin de Bruyne'den fiziksel durumu ile ilgili eleştirilere sert yanıt
- 15:41 Mauricio Isla futbolu bıraktı!
- 15:36 Noah Okafor'dan İsviçre Milli Takımı'nı sarsan karar
- 15:12 Mardin 1969 Spor ilk 6 haftayı namağlup geçti
- 15:06 Rice, Ballon d'Or'u kazanmasını istediği ismi açıkladı
- 14:33 Olympiakos'ta Imanol Alguacil dönemi
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL