N'Dicka'dan Fenerbahçe yorumu: 'Bazen beraberliği kabul etmek gerekir'

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Roma'nın savunma oyuncusu Evan N'Dicka, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin oyun anlayışına dikkat çeken N'Dicka, "Düşük bir blok kurup kontrataklarla oynuyorlar, bu yüzden kontratakları olabildiğince çabuk durdurmak gerekiyor. İyi bir maçtı. Kazanma şanslarımız vardı, ama bazen beraberliği kabul etmek gerekir." ifadelerini kullandı.



