Fenerbahçe 10 kişi kaldı, Roma maçı çevirdi

UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Roma'ya 4-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, Alaettin Ekici'nin 29. dakikada kaydettiği golle öne geçti.
Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Serhan Kök'ün golüyle farkı ikiye çıkardı.
Fenerbahçe'de Üveys Satık, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Roma, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Paratici, 70. dakikada Guaglianone, 85. dakikada Maccaroni ve 89. dakikada Teixeira Falcetta kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Serhan Kök'ün golüyle farkı ikiye çıkardı.
Fenerbahçe'de Üveys Satık, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Roma, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Paratici, 70. dakikada Guaglianone, 85. dakikada Maccaroni ve 89. dakikada Teixeira Falcetta kaydetti.