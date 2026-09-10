10 Eylül
Fenerbahçe-Roma
19:45
10 Eylül
PSV Eindhoven-Shakhtar
19:45
10 Eylül
Como-RB Leipzig
22:00
10 Eylül
Slavia Prag-Lens
22:00
10 Eylül
M. United-Sabah FK
22:00
10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
22:00

Fenerbahçe 10 kişi kaldı, Roma maçı çevirdi

UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Roma'ya 4-2 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 16:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe 10 kişi kaldı, Roma maçı çevirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Roma'ya 4-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, Alaettin Ekici'nin 29. dakikada kaydettiği golle öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Serhan Kök'ün golüyle farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe'de Üveys Satık, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Paratici, 70. dakikada Guaglianone, 85. dakikada Maccaroni ve 89. dakikada Teixeira Falcetta kaydetti.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.