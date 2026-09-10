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Karşıyaka derbide gönül alacak

Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür Altay derbisinde iç sahada ilk kez buluşacakları taraftarlarının gönlünü alacaklarını söyledi.

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calendar 10 Eylül 2026 12:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka derbide gönül alacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonun ilk maçında Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle puansız ayrılan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür cumartesi günü Altay derbisinde iç sahada ilk kez buluşacakları taraftarlarının gönlünü alacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam Etimesgut deplasmanındaki oyunu hiç beğenmediğini, gerekli dersleri aldıklarını ve oyuncularını güvendiğini belirtti. Burhanettin Basatemür, "Ankara'daki oyunun bizim oyunumuzla alakası yok. O oyun bizim oyunumuz değil. Gerçek oyun gücümüzü sahaya yansıtamadık. Kötü oynadığımız maçta bile 4 net pozisyona girdik ne yazık ki gol olmadı" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 'Bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için üzüntümüz daha da arttı' diyen Basatemür, "Ancak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ankara'da ortaya koyduğumuz kötü oyunun nedenlerini tespit edip gidereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmazı. Bu oyuncuların nasıl güçlü oyunları sahaya koyduğunu biliyoruz. Gerçek oyunumuzu ortaya koyacağız. Benim tüm oyuncularımıza güvenim tam. Bu takıma güveniyorum. Derbide sahada başka bir Karşıyaka olacak" ifadelerini kullandı.

Altay derbisi öncesinde yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren golcü Fatih Taşdelen dışında eksik bulunmuyor. Yeni transferlerden sağ kanat Tuğay da eksiklerini kapatmaya çalışıyor. İki ezeli rakibin sezon öncesi oynadığı özel maçı Karşıyaka 2-1 kazanmıştı.

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