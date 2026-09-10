Arda Turan'dan Meler yorumu: 'İyi mi kötü mü...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşmaya hazırlanan Arda Turan, mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler'in yönetecek olmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşma öncesinde hakem atamasını değerlendiren Arda Turan, saha kenarındaki tepkileri konusunda daha kontrollü olması gerekebileceğini ifade etti.





"İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ BİLEMİYORUM"





Arda Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim için iyi mi, kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim." ifadelerini kullandı.



