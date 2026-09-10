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Lucas Torreira Lizbon'da fark yarattı

Galatasaray'ın Sporting Lizbon deplasmanında öne geçtiği pozisyonda başrolü Lucas Torreira oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 10:02
Fotoğraf: AA
Lucas Torreira Lizbon'da fark yarattı
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Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Sporting Lizbon deplasmanında yine harika oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1.66'lık boyu, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Uruguaylı yıldız skorun 1-0'a gelmesinde rol oynadı.

Oluşan karambolde dokunduğu top savunmada Gonçalo Inácio'ya çarpıp kaleye yönelirken, Rui Silva'nın çabası yetmedi.

UEFA golü (k.k.) yazarken, Torreira da 24. Şampiyonlar Ligi ve 46. UEFA organizasyonu mücadelesinde ilk kez gol sevinci yaşama şansını kaçırdı.



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