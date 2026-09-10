Lucas Torreira Lizbon'da fark yarattı

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Sporting Lizbon deplasmanında yine harika oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1.66'lık boyu, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Uruguaylı yıldız skorun 1-0'a gelmesinde rol oynadı.
Oluşan karambolde dokunduğu top savunmada Gonçalo Inácio'ya çarpıp kaleye yönelirken, Rui Silva'nın çabası yetmedi.
UEFA golü (k.k.) yazarken, Torreira da 24. Şampiyonlar Ligi ve 46. UEFA organizasyonu mücadelesinde ilk kez gol sevinci yaşama şansını kaçırdı.
Oluşan karambolde dokunduğu top savunmada Gonçalo Inácio'ya çarpıp kaleye yönelirken, Rui Silva'nın çabası yetmedi.
UEFA golü (k.k.) yazarken, Torreira da 24. Şampiyonlar Ligi ve 46. UEFA organizasyonu mücadelesinde ilk kez gol sevinci yaşama şansını kaçırdı.