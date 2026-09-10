Luis Suarez: 'Galatasaray'ın harika oyuncuları var'

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında 3-1 mağlup eden Sporting'de gol atan Luis Suarez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılıların güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtirken takım olarak maç içerisinde toparlandıklarını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GALATASARAY'IN HARİKA OYUNCULARI VAR"
Suarez, Galatasaray karşısında ilk bölümde istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ancak ilerleyen dakikalarda kontrolü ele aldıklarını söyledi.
Luis Suarez: "Bugün önemli olan kazanmaktı. Dakikalar geçtikçe daha iyi oynadık, zorlu geçen ilk dakikaların ardından güven kazandık. Pes etmedik ve ardından en iyi Sporting'i gördük.
Burası Şampiyonlar Ligi, tüm maçlar zordur. Büyük isimlere ve harika oyunculara sahip büyük bir takımla karşılaştık. Doğru, maça en iyi şekilde başlamadık, gergin başladık, ancak maç içinde toparlanmayı başardık, topu daha fazla ayağımızda tuttuk ve skoru tersine çevirdik."
"BU TURNUVANIN TADINI ÇIKARACAĞIZ"
Şampiyonlar Ligi'nde maç maç ilerleyeceklerini belirten Suarez, hafta sonu ligde oynayacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını söyledi.
Luis Suarez: "Maç maç ilerliyoruz, hedefimiz çok net; hafta sonu ligde de güzel bir maçımız var. Bu turnuvanın tadını çıkaracağız."
"GOL ATARSAM ŞÜKÜRLER OLSUN"
Takımın başarısının kendisi için öncelikli olduğunu vurgulayan Suarez, gol atmanın ise bu sürece katkı sağlaması halinde mutlu olacağını dile getirdi.
Luis Suarez: "Önemli olan takımın kazanması, benim işim de takıma kazanması için yardımcı olmak. Bu süreçte gol atarsam, şükürler olsun."
Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılıların güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtirken takım olarak maç içerisinde toparlandıklarını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GALATASARAY'IN HARİKA OYUNCULARI VAR"
Suarez, Galatasaray karşısında ilk bölümde istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ancak ilerleyen dakikalarda kontrolü ele aldıklarını söyledi.
Luis Suarez: "Bugün önemli olan kazanmaktı. Dakikalar geçtikçe daha iyi oynadık, zorlu geçen ilk dakikaların ardından güven kazandık. Pes etmedik ve ardından en iyi Sporting'i gördük.
Burası Şampiyonlar Ligi, tüm maçlar zordur. Büyük isimlere ve harika oyunculara sahip büyük bir takımla karşılaştık. Doğru, maça en iyi şekilde başlamadık, gergin başladık, ancak maç içinde toparlanmayı başardık, topu daha fazla ayağımızda tuttuk ve skoru tersine çevirdik."
"BU TURNUVANIN TADINI ÇIKARACAĞIZ"
Şampiyonlar Ligi'nde maç maç ilerleyeceklerini belirten Suarez, hafta sonu ligde oynayacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını söyledi.
Luis Suarez: "Maç maç ilerliyoruz, hedefimiz çok net; hafta sonu ligde de güzel bir maçımız var. Bu turnuvanın tadını çıkaracağız."
"GOL ATARSAM ŞÜKÜRLER OLSUN"
Takımın başarısının kendisi için öncelikli olduğunu vurgulayan Suarez, gol atmanın ise bu sürece katkı sağlaması halinde mutlu olacağını dile getirdi.
Luis Suarez: "Önemli olan takımın kazanması, benim işim de takıma kazanması için yardımcı olmak. Bu süreçte gol atarsam, şükürler olsun."