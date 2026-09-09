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Stuttgart, Viking karşısında Demirovic'le farka koştu!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart, Viking'i 3-1 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 21:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Stuttgart, Viking karşısında Demirovic'le farka koştu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Stuttgart, sahasında Norveç temsilcisi Viking'i konuk etti. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEMIROVIC'TEN HAT-TRICK

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri Ermedin Demirovic kaydetti. Alman ekibinin yıldızı, 20, 26 ve 32. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.

Viking'in tek golü ise 22. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan Stuttgart, ikinci yarıda skor avantajını korudu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Stuttgart, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 3 puanla başlarken Viking ilk haftayı puansız geçti.

G.SARAY İLGİLENMİŞTİ

Bu sezon Galatasaray'ında ilgilendiği Stuttgart'ın Boşnak forveti Ermedin Demirovic, Viking karşısında attığı üç golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

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