Los Angeles Lakers, efsanevi başantrenör Phil Jackson'ı 2026-27 sezonunun son bölümünde Crypto.com Arena'nın dışına dikilecek bir heykelle onurlandıracağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jackson'ın heykeli, Lakers'ın ulusal kanalda yayımlanacak karşılaşmada Minnesota Timberwolves'u ağırlayacağı 9 Nisan 2027 tarihinde düzenlenecek törenle açılacak.
Lakers'ın yönetim kurulu başkanı Jeanie Buss, kulübün açıklamasında Jackson'ın şampiyonluk basketboluyla özdeşleşen bir isim olduğunu vurguladı:
"Phil Jackson'ın şampiyonluk basketbolunu tanımlayan bir isim olmasının bir nedeni var. Ustalıkla şekillendirdiği antrenörlük yaklaşımı, basketbol tarihinin en büyük sporcularından bazılarının en iyi performanslarını ortaya çıkardı."
"Babamın Lakers'a katılması yönündeki davetini kabul etmesinin ardından Phil'in eşsiz yaratıcılığı ve mükemmelliğe olan bağlılığı, şampiyonluk mirasımızı yeniden ayağa kaldırdı. Bize beş şampiyonluk kazandırdı ve gelecek nesiller için bir mükemmellik standardı oluşturdu. Fazlasıyla hak ettiği bu heykelle başardıklarını ölümsüzleştirecek olmak benim için büyük bir mutluluk."
Chicago Bulls ile altı şampiyonluk kazandıktan sonra 1999 yılında Lakers'ın başına geçen Jackson, Los Angeles'ı 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç NBA şampiyonluğuna taşıdı.
İlk döneminin ardından 2005'te yeniden Lakers'a dönen Jackson, 2009 ve 2010 yıllarında iki şampiyonluk daha kazanarak kulüpteki toplam şampiyonluk sayısını beşe çıkardı.
Lakers'ın başında geçirdiği 11 sezonda yedi kez NBA Finalleri'ne yükselen Jackson, görev yaptığı her sezonda takımı playofflara taşıdı.
Efsanevi çalıştırıcı; 902 normal sezon maçı, 181 playoff karşılaşması, 610 normal sezon galibiyeti ve 118 playoff zaferiyle bu dört kategorinin tamamında Lakers tarihinin lideri konumunda bulunuyor.
2007 yılında Naismith Memorial Basketbol Şöhretler Müzesi'ne kabul edilen Jackson, daha sonra NBA tarihinin en iyi 15 başantrenöründen biri olarak seçilmişti.
Jackson; Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Chick Hearn, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Pat Riley ve Jerry West'in ardından Lakers tarafından heykelle onurlandırılan dokuzuncu isim olacak.
Lakers'ın yönetim kurulu başkanı Jeanie Buss, kulübün açıklamasında Jackson'ın şampiyonluk basketboluyla özdeşleşen bir isim olduğunu vurguladı:
"Phil Jackson'ın şampiyonluk basketbolunu tanımlayan bir isim olmasının bir nedeni var. Ustalıkla şekillendirdiği antrenörlük yaklaşımı, basketbol tarihinin en büyük sporcularından bazılarının en iyi performanslarını ortaya çıkardı."
"Babamın Lakers'a katılması yönündeki davetini kabul etmesinin ardından Phil'in eşsiz yaratıcılığı ve mükemmelliğe olan bağlılığı, şampiyonluk mirasımızı yeniden ayağa kaldırdı. Bize beş şampiyonluk kazandırdı ve gelecek nesiller için bir mükemmellik standardı oluşturdu. Fazlasıyla hak ettiği bu heykelle başardıklarını ölümsüzleştirecek olmak benim için büyük bir mutluluk."
Chicago Bulls ile altı şampiyonluk kazandıktan sonra 1999 yılında Lakers'ın başına geçen Jackson, Los Angeles'ı 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç NBA şampiyonluğuna taşıdı.
İlk döneminin ardından 2005'te yeniden Lakers'a dönen Jackson, 2009 ve 2010 yıllarında iki şampiyonluk daha kazanarak kulüpteki toplam şampiyonluk sayısını beşe çıkardı.
Lakers'ın başında geçirdiği 11 sezonda yedi kez NBA Finalleri'ne yükselen Jackson, görev yaptığı her sezonda takımı playofflara taşıdı.
Efsanevi çalıştırıcı; 902 normal sezon maçı, 181 playoff karşılaşması, 610 normal sezon galibiyeti ve 118 playoff zaferiyle bu dört kategorinin tamamında Lakers tarihinin lideri konumunda bulunuyor.
2007 yılında Naismith Memorial Basketbol Şöhretler Müzesi'ne kabul edilen Jackson, daha sonra NBA tarihinin en iyi 15 başantrenöründen biri olarak seçilmişti.
Jackson; Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Chick Hearn, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Pat Riley ve Jerry West'in ardından Lakers tarafından heykelle onurlandırılan dokuzuncu isim olacak.