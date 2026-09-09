Derrick Rose, kendisini izleme fırsatı bulamadan büyüyen yeni nesiller ortaya çıktıkça basketbol tarihindeki yerinin zaman içinde unutulabileceğini kabul ettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sports Illustrated'a verdiği röportajda mirası üzerine konuşan eski NBA MVP'si, gelecekteki basketbolseverlerin başarılarını kendiliğinden bilmesini beklemediğini ifade etti. Rose'a göre hikâyesine gerçekten ilgi duyan gençlerin, kariyerini öğrenmek için özel olarak araştırma yapması gerekecek.
Kendisinin nasıl hatırlanmak istediği sorulan Rose, şu ifadeleri kullandı:
"Sonuna kadar mücadele ettiğimi ve kazanan bir oyuncu olduğumu hatırlamalarını isterim. Ancak dürüst olmak gerekirse, hikâyemin gidişatına baktığımda beni hatırlamazlar."
"Benim hikâyemi öğrenmek için gerçekten araştırma yapan çocuklar olacak. Çünkü Wilt Chamberlain'ı tanımayan birçok oyuncu var. Bir sürü rekor kırdı, bütün ödülleri kazandı ve sayısız başarı elde etti ama bugünün çocukları onun kim olduğunu bilmiyor. Bill Russell'ı da tanımıyorlar, oysa en fazla şampiyonluk kazanan oyuncu o."
"Öyleyse gelecek nesillerin beni hatırlayacağını söylemek bana mı kaldı? Muhtemelen hatırlamayacaklar. Ama beni araştıran o çocukların hikâyeme tesadüfen rastlamamış olmasını umuyorum."
Rose, Wilt Chamberlain ve Bill Russell'ı, basketbol tarihinin en başarılı isimlerinin bile zaman içinde yeni nesiller tarafından daha az tanınabileceğine örnek gösterdi.
Rose'un kendi kariyer hikâyesi ise NBA tarihindeki en unutulmaz yükselişlerden biri ve ardından gelen dramatik yön değişimiyle şekillendi.
Chicago Bulls formasıyla ligin en genç MVP'si olan Rose, dönemin en patlayıcı ve durdurulması zor oyun kurucularından biri olarak kendisini kanıtladı.
Ancak 2012 playofflarında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı, uzun yıllar boyunca sürecek bir süper yıldızlık kariyerine doğru ilerlediği düşünülen Rose'un yolunu tamamen değiştirdi.
Sonraki yıllarda başka fiziksel sorunlar da yaşayan Rose, kariyerini sürdürebilmek için oyun tarzını ve takımlardaki rolünü defalarca yeniden şekillendirmek zorunda kaldı.
Rose buna rağmen kariyerini üç All-Star seçimi, bir All-NBA üyeliği ve ABD Milli Takımı ile kazandığı iki FIBA Dünya Kupası altın madalyasıyla tamamladı.
Kendisinin nasıl hatırlanmak istediği sorulan Rose, şu ifadeleri kullandı:
"Sonuna kadar mücadele ettiğimi ve kazanan bir oyuncu olduğumu hatırlamalarını isterim. Ancak dürüst olmak gerekirse, hikâyemin gidişatına baktığımda beni hatırlamazlar."
"Benim hikâyemi öğrenmek için gerçekten araştırma yapan çocuklar olacak. Çünkü Wilt Chamberlain'ı tanımayan birçok oyuncu var. Bir sürü rekor kırdı, bütün ödülleri kazandı ve sayısız başarı elde etti ama bugünün çocukları onun kim olduğunu bilmiyor. Bill Russell'ı da tanımıyorlar, oysa en fazla şampiyonluk kazanan oyuncu o."
"Öyleyse gelecek nesillerin beni hatırlayacağını söylemek bana mı kaldı? Muhtemelen hatırlamayacaklar. Ama beni araştıran o çocukların hikâyeme tesadüfen rastlamamış olmasını umuyorum."
Rose, Wilt Chamberlain ve Bill Russell'ı, basketbol tarihinin en başarılı isimlerinin bile zaman içinde yeni nesiller tarafından daha az tanınabileceğine örnek gösterdi.
Rose'un kendi kariyer hikâyesi ise NBA tarihindeki en unutulmaz yükselişlerden biri ve ardından gelen dramatik yön değişimiyle şekillendi.
Chicago Bulls formasıyla ligin en genç MVP'si olan Rose, dönemin en patlayıcı ve durdurulması zor oyun kurucularından biri olarak kendisini kanıtladı.
Ancak 2012 playofflarında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı, uzun yıllar boyunca sürecek bir süper yıldızlık kariyerine doğru ilerlediği düşünülen Rose'un yolunu tamamen değiştirdi.
Sonraki yıllarda başka fiziksel sorunlar da yaşayan Rose, kariyerini sürdürebilmek için oyun tarzını ve takımlardaki rolünü defalarca yeniden şekillendirmek zorunda kaldı.
Rose buna rağmen kariyerini üç All-Star seçimi, bir All-NBA üyeliği ve ABD Milli Takımı ile kazandığı iki FIBA Dünya Kupası altın madalyasıyla tamamladı.