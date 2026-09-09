Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'i 10. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye düşen Turgutluspor'da, yeni sezon öncesi teknik kadroda dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp yönetimi, daha önce Emrah Kaya'nın adıyla gündeme gelen teknik direktörlük koltuğu için Zeynep Mestan ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atan Mestan, yeni dönemde takımın başındaki isim olacak.
FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE
30 Temmuz 2004'te Bornova'da dünyaya gelen Zeynep Mestan'ın futbol geçmişi ise ağırlıklı olarak İzmir ve Manisa'daki kadın amatör futboluna dayanıyor.
Mestan, futbol kariyerine 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'da başladı. Ardından Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giydi. Mestan'ın son transferi 10 Ocak 2025 tarihinde Bornova Genç Yıldızlar Spor'a gerçekleşti.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atan Mestan, yeni dönemde takımın başındaki isim olacak.
FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE
30 Temmuz 2004'te Bornova'da dünyaya gelen Zeynep Mestan'ın futbol geçmişi ise ağırlıklı olarak İzmir ve Manisa'daki kadın amatör futboluna dayanıyor.
Mestan, futbol kariyerine 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'da başladı. Ardından Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giydi. Mestan'ın son transferi 10 Ocak 2025 tarihinde Bornova Genç Yıldızlar Spor'a gerçekleşti.