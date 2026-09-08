Aston Villa, Club Brugge'ü beş gollü maçta yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa, 3-2 kazandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada John McGinn, 22. dakikada Emiliano Buendia ve 43. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Club Brugge'ün golleri ise 19. dakikada Hugo Vetlesen ile penaltıdan Nicolo Tresoldi'den geldi.
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Club Brugge ise Inter deplasmanına gidecek.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada John McGinn, 22. dakikada Emiliano Buendia ve 43. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Club Brugge'ün golleri ise 19. dakikada Hugo Vetlesen ile penaltıdan Nicolo Tresoldi'den geldi.
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Club Brugge ise Inter deplasmanına gidecek.