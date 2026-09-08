Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu, PFDK'ye sevk edildi!

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic ile Fenerbahçeli Muhammed Kerem Aktürkoğlu hakkında beklenen karar açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Vlahovic'i Fenerbahçe derbisindeki "hakareti", Kerem Aktürkoğlu'nu ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
VLAHOVIC İÇİN "HAKARET" SEVKİ
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş A.Ş. Kulübü futbolcusu Dusan Vlahovic'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."
KEREM AKTÜRKOĞLU DA PFDK'YE SEVK EDİLDİ
Fenerbahçeli Muhammed Kerem Aktürkoğlu da müsabakanın ardından flaş röportajda yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.
TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."
Her iki futbolcunun da tedbirsiz olarak sevk edilmesi nedeniyle PFDK kararları açıklanıncaya kadar forma giymelerine engel bulunmuyor. Oyuncular hakkında verilecek kararlar, kurulun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.
NE OLMUŞTU?
Vlahovic, derbide Fenerbahçeli Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı ve kameralara yansıyan hareket nedeniyle inceleme altına alınmıştı. Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmanın ardından verdiği flaş röportajdaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
VLAHOVIC İÇİN "HAKARET" SEVKİ
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş A.Ş. Kulübü futbolcusu Dusan Vlahovic'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."
KEREM AKTÜRKOĞLU DA PFDK'YE SEVK EDİLDİ
Fenerbahçeli Muhammed Kerem Aktürkoğlu da müsabakanın ardından flaş röportajda yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.
TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."
Her iki futbolcunun da tedbirsiz olarak sevk edilmesi nedeniyle PFDK kararları açıklanıncaya kadar forma giymelerine engel bulunmuyor. Oyuncular hakkında verilecek kararlar, kurulun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.
NE OLMUŞTU?
Vlahovic, derbide Fenerbahçeli Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı ve kameralara yansıyan hareket nedeniyle inceleme altına alınmıştı. Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmanın ardından verdiği flaş röportajdaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti.