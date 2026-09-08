Charles Barkley, San Antonio Spurs'ün Stephon Castle ve Dylan Harper'dan oluşan genç guard ikilisiyle NBA'in bir sonraki büyük arka alanına sahip olabileceğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Castle ve Harper'ı Golden State Warriors'ın efsanevi ikilisi Stephen Curry ile Klay Thompson'a benzeten Barkley, The Bill Simmons Podcast'te dikkat çekici ifadeler kullandı.
"NBA'de bir guard olsaydım önümüzdeki 10 yıl boyunca bu çocuklarla karşılaşmak istemezdim," diyen Barkley, "Onlar yeni Steph ve Klay olacaklar," şeklinde konuştu.
Castle ve Harper, Spurs'ün 2026 NBA Finalleri'ne ulaştığı sezonda takımın önemli parçaları hâline gelmelerinin ardından sırasıyla NBA'deki üçüncü ve ikinci sezonlarına hazırlanıyor.
2024 NBA Draftı'nın dördüncü sırasında seçilen Castle, ikinci sezonunda 68 maçta 16,7 sayı, 7,4 asist ve 5,3 ribaund ortalamaları yakaladı. Bu karşılaşmaların 67'sine ilk beşte başlayan genç guard, yüzde 47,1 saha içi ve yüzde 33,2 üç sayı isabetiyle oynadı.
2025 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi Harper ise çaylak sezonunda 69 karşılaşmada 11,8 sayı, 3,9 asist ve 3,4 ribaund üretti. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34,3 isabet sağlayan Harper, NBA En İyi Çaylaklar dördüncü takımına seçildi.
San Antonio, Harper'ı kadrosuna katmadan önce de Victor Wembanyama gibi bir süper yıldıza sahipti. Fransız uzun, 2025-26 normal sezonunda oynadığı 64 maçta 25,0 sayı, 11,5 ribaund, 3,1 asist ve 3,1 blok ortalamaları yakaladı.
Wembanyama, All-NBA ve En İyi Savunma takımlarının ilk beşlerinde yer alırken MVP oylamasını üçüncü sırada tamamladı ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.
Spurs, normal sezonu 62 galibiyet ve 20 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın ikinci sırasında bitirdikten sonra playofflarda NBA Finalleri'ne kadar yükseldi. San Antonio ilk turda Portland Trail Blazers'ı 4-1, konferans yarı finalinde Minnesota Timberwolves'u 4-2 ve Batı Konferansı Finalleri'nde Oklahoma City Thunder'ı 4-3 mağlup etti.
Spurs'ün sezonu, New York Knicks'in 4-1 kazandığı NBA Finalleri'nde sona erdi.
Castle'ın gelişimi, San Antonio'nun yükselişinde özellikle önemli rol oynadı. Maç başına 30 dakika sahada kalan genç oyuncu, 7,4 asist ortalamasıyla takımının bu alandaki lideri oldu ve Wembanyama'nın yanında bir başka ana top yönlendirici olarak görev yaptı.
Harper ise maç başına 22,6 dakika aldığı tamamlayıcı rolde yüksek verimlilik gösterdi. Yüzde 50,5 saha içi isabetiyle oynayan genç guardın 11,8 sayılık ortalaması; Wembanyama, De'Aaron Fox, Castle, Devin Vassell ve Keldon Johnson'ın ardından takımın en yüksek altıncı derecesiydi.
"NBA'de bir guard olsaydım önümüzdeki 10 yıl boyunca bu çocuklarla karşılaşmak istemezdim," diyen Barkley, "Onlar yeni Steph ve Klay olacaklar," şeklinde konuştu.
Castle ve Harper, Spurs'ün 2026 NBA Finalleri'ne ulaştığı sezonda takımın önemli parçaları hâline gelmelerinin ardından sırasıyla NBA'deki üçüncü ve ikinci sezonlarına hazırlanıyor.
2024 NBA Draftı'nın dördüncü sırasında seçilen Castle, ikinci sezonunda 68 maçta 16,7 sayı, 7,4 asist ve 5,3 ribaund ortalamaları yakaladı. Bu karşılaşmaların 67'sine ilk beşte başlayan genç guard, yüzde 47,1 saha içi ve yüzde 33,2 üç sayı isabetiyle oynadı.
2025 NBA Draftı'nın ikinci sıra seçimi Harper ise çaylak sezonunda 69 karşılaşmada 11,8 sayı, 3,9 asist ve 3,4 ribaund üretti. Saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34,3 isabet sağlayan Harper, NBA En İyi Çaylaklar dördüncü takımına seçildi.
San Antonio, Harper'ı kadrosuna katmadan önce de Victor Wembanyama gibi bir süper yıldıza sahipti. Fransız uzun, 2025-26 normal sezonunda oynadığı 64 maçta 25,0 sayı, 11,5 ribaund, 3,1 asist ve 3,1 blok ortalamaları yakaladı.
Wembanyama, All-NBA ve En İyi Savunma takımlarının ilk beşlerinde yer alırken MVP oylamasını üçüncü sırada tamamladı ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.
Spurs, normal sezonu 62 galibiyet ve 20 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın ikinci sırasında bitirdikten sonra playofflarda NBA Finalleri'ne kadar yükseldi. San Antonio ilk turda Portland Trail Blazers'ı 4-1, konferans yarı finalinde Minnesota Timberwolves'u 4-2 ve Batı Konferansı Finalleri'nde Oklahoma City Thunder'ı 4-3 mağlup etti.
Spurs'ün sezonu, New York Knicks'in 4-1 kazandığı NBA Finalleri'nde sona erdi.
Castle'ın gelişimi, San Antonio'nun yükselişinde özellikle önemli rol oynadı. Maç başına 30 dakika sahada kalan genç oyuncu, 7,4 asist ortalamasıyla takımının bu alandaki lideri oldu ve Wembanyama'nın yanında bir başka ana top yönlendirici olarak görev yaptı.
Harper ise maç başına 22,6 dakika aldığı tamamlayıcı rolde yüksek verimlilik gösterdi. Yüzde 50,5 saha içi isabetiyle oynayan genç guardın 11,8 sayılık ortalaması; Wembanyama, De'Aaron Fox, Castle, Devin Vassell ve Keldon Johnson'ın ardından takımın en yüksek altıncı derecesiydi.