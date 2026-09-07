Göztepe yine kayıp, Gaziantep FK 4 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yi konuk etti.
İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 4-2 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Gaziantep FK, 5. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deplasman ekibi, 10. dakikada Myenty Abena ile farkı 2'ye yükseltti.
Göztepe'de Novatus Miroshi, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi
Gaziantep FK, 34 ve 45+1. dakikalarda Kacper Kozlowski ile bulduğu gollerle devre arasına 4-0 üstünlükle gitti.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Göztepeli Juan, takımının ilk golünü attı ve skor 4-1'e geldi.
Göztepe'de Ogün Bayrak, 72. dakikada yaptığı faul gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Göztepe'de Juan, bu kez penaltıdan ağları havalandırdı ve skor 4-2 oldu.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gaziantep FK oldu.
Ligde galibiyeti bulunmayan ve üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe, 1 puanda kaldı. Teknik direktör Mirel Radoi ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'ı göreve getiren Gaziantep FK ise yeni hocasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı ve puanını 7'ye yüksetti.
Ligin gelecek haftasında Göztepe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN İLK 11'DEKİ İLK MAÇINDA GOL
Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk 11'de çıktığı ilk karşılaşmada gol sevinci yaşayarak etkili bir başlangıca imza attı.
GÖZTEPE'DEN İKİNCİ YARI BAŞLARKEN KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ
İlk yarı Gaziantep FK'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erince İzmir ekibi kaleci değişikliğine gitti.
Göztepe, ikinci yarıya kaleci değişikliğiyle başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Gugeshashvili'nin yerine Arda Özçimen oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası önüne uzun gönderilen ve savunmadan seken top, Halil Dervişoğlu'nun önünde kaldı. Halil Dervişoğlu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
10. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Abena, kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.
22. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Sorescu, öne çıkan kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı dışarı attı.
28. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Juan'ın vuruşunda top dışarı çıktı. VAR sisteminden gelen uyarının ardından poziyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, topun savunma oyuncusunun elinden sektiğini belirleyip penaltı noktasını gösterdi. Miroshi'nin kullandığı penaltıda kaleci Tobiasz, soluna uzanıp topu kornere çeldi.
34. dakikada Gaziantep FK, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Kozlowski, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.
45+1. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına gönderilen topu kontrol eden ve ceza alanına giren Kozlowski, sol çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Göztepe farkı 3'e düşürdü. Arda Okan Kurtulan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Janderson'un gönderdiği topla kale sahasında buluşan Juan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4.
72. dakikada Göztepe'de Ogün Bayrak, ceza sahası önünde Gassama'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
86. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Stewart'ın sağ kanattan çevirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kozlowski, meşin yuvarlağı arka direkteki Gassama'ya gönderdi. Gassama'nın şutunda, kaleye paralel giden topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Janderson, sol kanattan topu Juan'a aktardı. Juan, savunma oyuncularıyla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4.
İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 4-2 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Gaziantep FK, 5. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deplasman ekibi, 10. dakikada Myenty Abena ile farkı 2'ye yükseltti.
Göztepe'de Novatus Miroshi, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi
Gaziantep FK, 34 ve 45+1. dakikalarda Kacper Kozlowski ile bulduğu gollerle devre arasına 4-0 üstünlükle gitti.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Göztepeli Juan, takımının ilk golünü attı ve skor 4-1'e geldi.
Göztepe'de Ogün Bayrak, 72. dakikada yaptığı faul gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Göztepe'de Juan, bu kez penaltıdan ağları havalandırdı ve skor 4-2 oldu.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gaziantep FK oldu.
Ligde galibiyeti bulunmayan ve üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe, 1 puanda kaldı. Teknik direktör Mirel Radoi ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'ı göreve getiren Gaziantep FK ise yeni hocasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı ve puanını 7'ye yüksetti.
Ligin gelecek haftasında Göztepe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN İLK 11'DEKİ İLK MAÇINDA GOL
Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk 11'de çıktığı ilk karşılaşmada gol sevinci yaşayarak etkili bir başlangıca imza attı.
GÖZTEPE'DEN İKİNCİ YARI BAŞLARKEN KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ
İlk yarı Gaziantep FK'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erince İzmir ekibi kaleci değişikliğine gitti.
Göztepe, ikinci yarıya kaleci değişikliğiyle başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Gugeshashvili'nin yerine Arda Özçimen oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası önüne uzun gönderilen ve savunmadan seken top, Halil Dervişoğlu'nun önünde kaldı. Halil Dervişoğlu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
10. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Abena, kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.
22. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Sorescu, öne çıkan kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı dışarı attı.
28. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Juan'ın vuruşunda top dışarı çıktı. VAR sisteminden gelen uyarının ardından poziyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, topun savunma oyuncusunun elinden sektiğini belirleyip penaltı noktasını gösterdi. Miroshi'nin kullandığı penaltıda kaleci Tobiasz, soluna uzanıp topu kornere çeldi.
34. dakikada Gaziantep FK, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Kozlowski, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.
45+1. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına gönderilen topu kontrol eden ve ceza alanına giren Kozlowski, sol çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Göztepe farkı 3'e düşürdü. Arda Okan Kurtulan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Janderson'un gönderdiği topla kale sahasında buluşan Juan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4.
72. dakikada Göztepe'de Ogün Bayrak, ceza sahası önünde Gassama'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
86. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Stewart'ın sağ kanattan çevirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kozlowski, meşin yuvarlağı arka direkteki Gassama'ya gönderdi. Gassama'nın şutunda, kaleye paralel giden topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Janderson, sol kanattan topu Juan'a aktardı. Juan, savunma oyuncularıyla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4.
Karşılaşma, konuk ekip Gaziantep FK'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Göztepe: Gugeshashvili (Dk. 46 Arda Özçimen), Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım (Dk. 46 Ogün Bayrak), Bokele, Akonnor (Dk. 70 Armstrong), Miroshi (Dk. 64 Anjorin), Rhaldney, Henrique (Dk. 46 Antunes), Janderson, Juan
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Meleke, Kerim Çalhanoğlu (Dk. 68 Sylla), Sorescu (Dk. 68 Gassama), Kozlowski, Gidado (Dk. 82 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 62 Camara), Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Steward)
Goller: Dk. 5 Halil Dervişoğlu, Dk. 10 Abena, Dk. 34 ve 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 52 ve 90+2 (Penaltıdan) Juan (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 72 Ogün Bayrak (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 55 Arda Okan Kurtulan, Dk. 66 Rhaldney, Dk. 79 Armstrong (Göztepe), Dk. 76 Stewart, Dk. 90+1 Camara (Gaziantep FK)
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Göztepe: Gugeshashvili (Dk. 46 Arda Özçimen), Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım (Dk. 46 Ogün Bayrak), Bokele, Akonnor (Dk. 70 Armstrong), Miroshi (Dk. 64 Anjorin), Rhaldney, Henrique (Dk. 46 Antunes), Janderson, Juan
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Meleke, Kerim Çalhanoğlu (Dk. 68 Sylla), Sorescu (Dk. 68 Gassama), Kozlowski, Gidado (Dk. 82 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 62 Camara), Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Steward)
Goller: Dk. 5 Halil Dervişoğlu, Dk. 10 Abena, Dk. 34 ve 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 52 ve 90+2 (Penaltıdan) Juan (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 72 Ogün Bayrak (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 55 Arda Okan Kurtulan, Dk. 66 Rhaldney, Dk. 79 Armstrong (Göztepe), Dk. 76 Stewart, Dk. 90+1 Camara (Gaziantep FK)