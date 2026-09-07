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Balıkesirspor'dan lige farklı başlangıç

3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, sezona 4-1'lik farklı galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'dan lige farklı başlangıç
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adaylarından olan Balıkesirspor sezona farklı başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Balıkesir Atatürk Stadı'nın tadilattan geçen zemini hazır durumda olmadığı için ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'i İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes 4-1'lik farklı galibiyetle ilk haftadan farkını gösterdi.

Balıkesirspor'da yeni yıldız transferlerden Akın Akman geçen sezon Eskişehirspor'da oynadığı dönemde aldığı 2 maçlık cezası nedeniyle ilk hafta forma giyemedi. Emre Gemici ise ilk maçından golle tanıştı.

ALİ SİNAN GOLLERLE DÖNDÜ

Balıkesirspor'da kadronun önemli isimlerinden Ali Sinan Gayla, 10 ay sonra yeşil sahalara gollerle dönüş yaptı. Balıkesir'de geçen sezon ilk 10 haftada 4 gol, 3 asistle oynayan kanat oyuncusu Futbol Federasyonu'nun kasım ayında başlattığı bahis soruşturmasında 9 ay ceza alarak sezonu erken kapattı. Aylardır forma giyemeyen 30 yaşındaki yıldız, formasına kavuştuğu ilk maçta 2 gol birden atarak takımına galibiyeti getirdi. Bucaspor önünde 35'inci dakikada gol perdesini açan Ali Sinan, 61'de yeniden sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı. Balıkesirspor'un Ali Sinan Gayla, Emre Gemici ve Akın Akman'dan oluşacak hücum hattı sezon başında rakiplere korku saldı.

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