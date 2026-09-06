Manchester United'a son dakika şoku!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Manchester United'ın gollerini 47. dakikada Bryan Mbeumo ve 88. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.
Everton'ın golleri ise 83. dakikada Tyrique George ve 90+6. dakikada Ainsley Maitland-Niles'tan geldi.
Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Manchester City'yi konuk edecek. Everton ise deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.
Manchester United'ın gollerini 47. dakikada Bryan Mbeumo ve 88. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.
Everton'ın golleri ise 83. dakikada Tyrique George ve 90+6. dakikada Ainsley Maitland-Niles'tan geldi.
Bu sonucun ardından Everton puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.
👀Ainsley Maitland Niles'tan beraberliği getiren muhteşem bir gol!pic.twitter.com/b60pWj3zXG https://t.co/F36KZVuSAT
— Sporx (@sporx) September 6, 2026
Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Manchester City'yi konuk edecek. Everton ise deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.