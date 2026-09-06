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Manchester United'a son dakika şoku!

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Everton ile 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United'a son dakika şoku!
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Manchester United'ın gollerini 47. dakikada Bryan Mbeumo ve 88. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Everton'ın golleri ise 83. dakikada Tyrique George ve 90+6. dakikada Ainsley Maitland-Niles'tan geldi. 

Bu sonucun ardından Everton puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Manchester City'yi konuk edecek. Everton ise deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

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