Filenin Sultanları finalde İtalya ile karşılaşacak

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki final mücadelesi, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.
NASIL FİNALE GELDİLER?
Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.
İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Filenin Sultanları, finalde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için sahaya çıkacak.
SANTARELLİ: "ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAK"
Sırbistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, finalde de Sinan Erdem Spor Salonu'nda çok güzel bir atmosfer beklediğini söyledi.
Santarelli, Sırbistan karşısında ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirterek, "Çok iyi bir blok defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Final için de yarın burada güzel bir atmosferin olacağını biliyorum. Yarın için de çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
İtalya'nın finale yükselmesi halinde rakipleri hakkında da değerlendirmede bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Bence İtalya'nın daha fazla şansı var. Çünkü Polonya çok uzun zamandır yarı finale çıkmamıştı. İtalya, çok uzun zamandır buralarda oynuyor. Onlar çok daha tecrübeli." dedi.
Santarelli, finalde kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık." şeklinde konuştu.
EDA ERDEM: "AVRUPA'NIN EN İYİ İKİ TAKIMI KARŞILAŞACAK"
Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da finalde Avrupa'nın en iyi iki takımının karşılaşacağını söyledi.
Sırbistan karşısında maçın başından sonuna kadar oyunlarına odaklandıklarını belirten Eda, final için ise "Avrupa'nın en iyi iki takımı karşılaşacak. Tabii ki seyir zevki yüksek ve zorlu bir maç olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kendi seyircileri önünde oynayacak olmalarının önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, "Kendi seyircimiz önünde oynama avantajını yaşadık. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir destek vardı. Yarın önemli gün. Umuyoruz ki hem ekran başında bizi izleyenler hem de sahada yanımızda olanlarla beraber tüm Türkiye tek yürek olup o kupaya tekrardan kavuşmak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.
GİZEM ÖRGE: "KUPAYLA AYRILMAK İSTİYORUZ"
Milli oyuncu Gizem Örge ise yarı finalde tribünlerin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek final mesajını verdi.
Örge, "Yarın da aynı enerjiyle hep birlikte buradan kupayla ayrılmak istiyoruz. Gerçekten taraftarlar bugün maçı bizimle oynadı. O yüzden bu böyle olduğunda biz de çok iyi hissediyoruz. Çok daha agresif ve motive oynuyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli." diye konuştu.
Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki final mücadelesi, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.
NASIL FİNALE GELDİLER?
Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı.
İtalya ise yarı finalde Polonya ile kozlarını paylaştı. İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Filenin Sultanları, finalde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için sahaya çıkacak.
SANTARELLİ: "ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAK"
Sırbistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, finalde de Sinan Erdem Spor Salonu'nda çok güzel bir atmosfer beklediğini söyledi.
Santarelli, Sırbistan karşısında ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirterek, "Çok iyi bir blok defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Final için de yarın burada güzel bir atmosferin olacağını biliyorum. Yarın için de çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
İtalya'nın finale yükselmesi halinde rakipleri hakkında da değerlendirmede bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Bence İtalya'nın daha fazla şansı var. Çünkü Polonya çok uzun zamandır yarı finale çıkmamıştı. İtalya, çok uzun zamandır buralarda oynuyor. Onlar çok daha tecrübeli." dedi.
Santarelli, finalde kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık." şeklinde konuştu.
EDA ERDEM: "AVRUPA'NIN EN İYİ İKİ TAKIMI KARŞILAŞACAK"
Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da finalde Avrupa'nın en iyi iki takımının karşılaşacağını söyledi.
Sırbistan karşısında maçın başından sonuna kadar oyunlarına odaklandıklarını belirten Eda, final için ise "Avrupa'nın en iyi iki takımı karşılaşacak. Tabii ki seyir zevki yüksek ve zorlu bir maç olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kendi seyircileri önünde oynayacak olmalarının önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, "Kendi seyircimiz önünde oynama avantajını yaşadık. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir destek vardı. Yarın önemli gün. Umuyoruz ki hem ekran başında bizi izleyenler hem de sahada yanımızda olanlarla beraber tüm Türkiye tek yürek olup o kupaya tekrardan kavuşmak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.
GİZEM ÖRGE: "KUPAYLA AYRILMAK İSTİYORUZ"
Milli oyuncu Gizem Örge ise yarı finalde tribünlerin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek final mesajını verdi.
Örge, "Yarın da aynı enerjiyle hep birlikte buradan kupayla ayrılmak istiyoruz. Gerçekten taraftarlar bugün maçı bizimle oynadı. O yüzden bu böyle olduğunda biz de çok iyi hissediyoruz. Çok daha agresif ve motive oynuyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli." diye konuştu.