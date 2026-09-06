A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Dünya Şampiyonası ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma saat 12.30'da başlayacak. Uber Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Belçika ile karşılaşan Türkiye, sahadan 89-75 mağlubiyetle ayrılmıştı. Avustralya ise turnuvadaki ilk maçında Porto Riko'yu 70-54 mağlup etmişti.
Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Belçika ile karşılaşan Türkiye, sahadan 89-75 mağlubiyetle ayrılmıştı. Avustralya ise turnuvadaki ilk maçında Porto Riko'yu 70-54 mağlup etmişti.