Vincenzo Italiano'dan derbide tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, derbide tek değişikliğe gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı futbol takımı, sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, ligin 3. haftasında oynanan ve 6-2 kazanılan Arca Çorum FK mücadelesine göre bir değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, ligin 3. haftasında oynanan ve 6-2 kazanılan Arca Çorum FK mücadelesine göre bir değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.