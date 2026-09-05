Eda Erdem: 'Çok mutlu ve gururluyum'

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-066'
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-390'
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-090'
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-061'
05 Eylül
Brighton-Leeds United
0-168'
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-265'
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-068'
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-068'
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
0-0DA
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
0-011'
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
0-0DA
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-361'
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
0-1DA
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-187'
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-067'
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
1-069'
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-069'
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-165'
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-368'
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-068'
05 Eylül
West Ham United-Derby County
1-069'
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Eda Erdem: "Çok mutlu ve gururluyum"

A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki Sırbistan maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 17:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eda Erdem: 'Çok mutlu ve gururluyum'
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A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli isim, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir turnuva geçiriyoruz. İstanbul'da, evimizde oynamak çok keyifliydi. Bugün çok güzel bir destek vardı. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Eda Erdem, "Maçın genelinde istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Çok az hata yaptık. Çok iyi hazırlandık. Takım arkadaşlarımın, ekibin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin." sözlerini sarf etti.

Kaptan Eda Erdem, "Uzun yıllar bu seviyede oynamak kolay değil. Bu seviyede kalabilmek için çok çaba sarf ediyorum. O kadar güzel bir takımla birlikteyim ki herkes çok yardım ediyor. Çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Vücudum elverdiği sürece, bu seviyede kalabildiğim sürece devam etmek, takıma yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

 

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