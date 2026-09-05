Dört büyüklerde büyük zarar! 68.4 milyon Euro çöpe gitti

Süper Lig'in dört büyükleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, bu yaz transfer döneminde yabancı oyuncu kuralının getirdiği kadro sınırlaması nedeniyle dikkat çeken ayrılıklara imza attı.
10+4 kuralına uymakta zorlanan kulüpler, geçmişte bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 10 yabancı futbolcuyla yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu oyuncular için toplam 68.4 milyon Euro bonservis yatırımı yapan dört kulüp, ayrılıklardan yalnızca 4 milyon Euro gelir elde edebildi. Böylece toplam zarar 64.4 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 3 milyar 625 milyon TL'ye karşılık geliyor.
FENERBAHÇE'DE 38.5 MİLYON EURO'LUK YATIRIM
Fenerbahçe, bonservis ödediği dört futbolcuyla yollarını ayırırken bu oyuncular için toplam 38.5 milyon Euro harcadı.
Sarı-lacivertlilerde 14 milyon Euro'ya transfer edilen Sofyan Amrabat, bonservis bedeli alınmadan Ajax'a gönderildi. 9.7 milyon Euro'ya kadroya katılan Fred'in Atletico Mineiro'ya transferinden ise 2 milyon Euro gelir sağlandı.
Fenerbahçe'nin 8.3 milyon Euro bonservis ödediği Rodrigo Becao da bedelsiz olarak takımdan ayrılmak üzere. 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Dominik Livakovic ise 2 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu.
BEŞİKTAŞ'TA 21.2 MİLYON EURO ZARAR
Beşiktaş'ta ise geçmişte bonservis bedeli ödenerek transfer edilen dört futbolcuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlıların 12 milyon Euro bonservis ödediği Al-Musrati serbest kalırken, 4 milyon Euro'ya transfer edilen Jean Onana da bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Amir Hadziahmetovic için ödenen 3.2 milyon Euro ile Joao Mario için ödenen 2 milyon Euro'luk bonservis de geri kazanılamadı.
NELSSON BEDAVAYA GİTTİ
Galatasaray'ın 7 milyon Euro yatırım yaptığı Victor Nelsson da sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bedelsiz şekilde Nordsjaelland'a transfer oldu.
Trabzonspor'da ise 1.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Denis Draguş, herhangi bir bonservis geliri elde edilmeden FCSB'ye imza attı.
Böylece dört büyüklerin söz konusu 10 futbolcu için yaptığı 68.4 milyon Euro'luk yatırımın yalnızca 4 milyon Euro'su geri kazanılırken, toplam 64.4 milyon Euro'luk kayıp oluştu.
10+4 kuralına uymakta zorlanan kulüpler, geçmişte bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 10 yabancı futbolcuyla yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu oyuncular için toplam 68.4 milyon Euro bonservis yatırımı yapan dört kulüp, ayrılıklardan yalnızca 4 milyon Euro gelir elde edebildi. Böylece toplam zarar 64.4 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 3 milyar 625 milyon TL'ye karşılık geliyor.
FENERBAHÇE'DE 38.5 MİLYON EURO'LUK YATIRIM
Fenerbahçe, bonservis ödediği dört futbolcuyla yollarını ayırırken bu oyuncular için toplam 38.5 milyon Euro harcadı.
Sarı-lacivertlilerde 14 milyon Euro'ya transfer edilen Sofyan Amrabat, bonservis bedeli alınmadan Ajax'a gönderildi. 9.7 milyon Euro'ya kadroya katılan Fred'in Atletico Mineiro'ya transferinden ise 2 milyon Euro gelir sağlandı.
Fenerbahçe'nin 8.3 milyon Euro bonservis ödediği Rodrigo Becao da bedelsiz olarak takımdan ayrılmak üzere. 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Dominik Livakovic ise 2 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu.
BEŞİKTAŞ'TA 21.2 MİLYON EURO ZARAR
Beşiktaş'ta ise geçmişte bonservis bedeli ödenerek transfer edilen dört futbolcuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlıların 12 milyon Euro bonservis ödediği Al-Musrati serbest kalırken, 4 milyon Euro'ya transfer edilen Jean Onana da bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Amir Hadziahmetovic için ödenen 3.2 milyon Euro ile Joao Mario için ödenen 2 milyon Euro'luk bonservis de geri kazanılamadı.
NELSSON BEDAVAYA GİTTİ
Galatasaray'ın 7 milyon Euro yatırım yaptığı Victor Nelsson da sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bedelsiz şekilde Nordsjaelland'a transfer oldu.
Trabzonspor'da ise 1.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Denis Draguş, herhangi bir bonservis geliri elde edilmeden FCSB'ye imza attı.
Böylece dört büyüklerin söz konusu 10 futbolcu için yaptığı 68.4 milyon Euro'luk yatırımın yalnızca 4 milyon Euro'su geri kazanılırken, toplam 64.4 milyon Euro'luk kayıp oluştu.