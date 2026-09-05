Dört büyüklerde büyük zarar! 68.4 milyon Euro çöpe gitti

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
16:30
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
16:30
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
16:30
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
14:30
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
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M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
16:00
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
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Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
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NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
14:00
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
14:00
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
14:00
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
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Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
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St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
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Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
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Alverca-Braga
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Maritimo-Benfica
20:00
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Sporting CP-Nacional
22:30
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Samara-FC Krasnodar
14:00
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Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
16:30
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FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
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Lincoln City-Southampton
14:30
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
14:30
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
14:30
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
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Portsmouth-Cardiff City
17:00
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QPR-Middlesbrough
17:00
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Sheffield United-Norwich City
17:00
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West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Dört büyüklerde büyük zarar! 68.4 milyon Euro çöpe gitti

Süper Lig'in dört büyükleri, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle geçmişte bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 10 futbolcuyla yollarını ayırdı. Toplam 68.4 milyon Euro yatırım yapılan oyunculardan yalnızca 4 milyon Euro gelir elde edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 12:46
Dört büyüklerde büyük zarar! 68.4 milyon Euro çöpe gitti
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Süper Lig'in dört büyükleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, bu yaz transfer döneminde yabancı oyuncu kuralının getirdiği kadro sınırlaması nedeniyle dikkat çeken ayrılıklara imza attı.

10+4 kuralına uymakta zorlanan kulüpler, geçmişte bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 10 yabancı futbolcuyla yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu oyuncular için toplam 68.4 milyon Euro bonservis yatırımı yapan dört kulüp, ayrılıklardan yalnızca 4 milyon Euro gelir elde edebildi. Böylece toplam zarar 64.4 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 3 milyar 625 milyon TL'ye karşılık geliyor.

FENERBAHÇE'DE 38.5 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Fenerbahçe, bonservis ödediği dört futbolcuyla yollarını ayırırken bu oyuncular için toplam 38.5 milyon Euro harcadı.

Sarı-lacivertlilerde 14 milyon Euro'ya transfer edilen Sofyan Amrabat, bonservis bedeli alınmadan Ajax'a gönderildi. 9.7 milyon Euro'ya kadroya katılan Fred'in Atletico Mineiro'ya transferinden ise 2 milyon Euro gelir sağlandı.

Fenerbahçe'nin 8.3 milyon Euro bonservis ödediği Rodrigo Becao da bedelsiz olarak takımdan ayrılmak üzere. 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Dominik Livakovic ise 2 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ'TA 21.2 MİLYON EURO ZARAR

Beşiktaş'ta ise geçmişte bonservis bedeli ödenerek transfer edilen dört futbolcuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların 12 milyon Euro bonservis ödediği Al-Musrati serbest kalırken, 4 milyon Euro'ya transfer edilen Jean Onana da bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Amir Hadziahmetovic için ödenen 3.2 milyon Euro ile Joao Mario için ödenen 2 milyon Euro'luk bonservis de geri kazanılamadı.

NELSSON BEDAVAYA GİTTİ

Galatasaray'ın 7 milyon Euro yatırım yaptığı Victor Nelsson da sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bedelsiz şekilde Nordsjaelland'a transfer oldu.

Trabzonspor'da ise 1.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Denis Draguş, herhangi bir bonservis geliri elde edilmeden FCSB'ye imza attı.

Böylece dört büyüklerin söz konusu 10 futbolcu için yaptığı 68.4 milyon Euro'luk yatırımın yalnızca 4 milyon Euro'su geri kazanılırken, toplam 64.4 milyon Euro'luk kayıp oluştu.

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