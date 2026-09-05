Fenerbahçe'nin belalısı Cerny!

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın Çek hücum oyuncusu Vaclav Cerny, sezona etkili bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 3 maçta 2 gol atan Cerny, Rangers ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistiğiyle öne çıkıyor. Çek hücum oyuncusu, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı maçlarda yakaladığı gol performansıyla rakibin en önemli tehditlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 GOL
Cerny, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Çek futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı ise oldukça dikkat çekici bir geçmişi bulunuyor.
Rangers ve Beşiktaş formalarıyla Kanarya'ya karşı 5 maçta görev yapan Cerny, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
ITALIANO GOL BEKLİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Cerny'nin Fenerbahçe karşısındaki etkili performansını bugün de sürdürmesini bekliyor.
Çek hücum oyuncusu, derbide siyah-beyazlıların hücumdaki önemli kozlarından biri olacak.
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistiğiyle öne çıkıyor. Çek hücum oyuncusu, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı maçlarda yakaladığı gol performansıyla rakibin en önemli tehditlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 GOL
Cerny, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Çek futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı ise oldukça dikkat çekici bir geçmişi bulunuyor.
Rangers ve Beşiktaş formalarıyla Kanarya'ya karşı 5 maçta görev yapan Cerny, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
ITALIANO GOL BEKLİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Cerny'nin Fenerbahçe karşısındaki etkili performansını bugün de sürdürmesini bekliyor.
Çek hücum oyuncusu, derbide siyah-beyazlıların hücumdaki önemli kozlarından biri olacak.