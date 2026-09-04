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Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray, Başakşehir maçındaki penaltı kararına tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 21:25 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da penaltı itirazı!
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Başakşehir, Galatasaray ile oynadığı maçta 63. dakikada penaltı kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakem Kadir Sağlam, Fayzullaev ile Roland Sallai arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, penaltı kararına büyük tepki gösterdi. Davinson Sanchez ve Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmemesinin ardından penaltı kararında kaldı.

Başakşehir'de penaltıyı kullanan Shomurodov, 66. dakikada skoru 1-1 yaptı.



Galatasaray


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