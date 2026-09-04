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Potanın Perileri, Dünya Kupası'na kötü başladı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 20:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri, Dünya Kupası'na kötü başladı!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş mücadeleye sahne oldu. Belçika, iki takımın da dış atışlardan 4'er kez isabet bulduğu ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği ilk periyodu 26-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrek de dengeli geçti. Periyodun ilk bölümünde Belçika, yakaladığı 6 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Son dakikalarda rakibinin hatalarını iyi değerlendiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4 sayılık avantaj yakaladı. Son 26 saniyesine eşitlikle (44-44) girilen bu çeyrekte serbest atış çizgisinden bir sayı üreten Türkiye, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Oyundan düşen ay-yıldızlı ekip karşısında özellikle pota altından skor üreten Belçika, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Meesseman'ın art arda bulduğu basketlerle farkı açan Belçika, son çeyreğe 71-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Belçika, karşılaşmayı 89-75 kazandı

Salon: Max-Schmeling

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Alan dos Santos (Brezilya), Orlando Varela (Honduras)

Belçika: Vanloo 22, Allemand 4, Delaere 4, Meesseman 27, Linskens 11, Ramette 2, Claessens 7, Mununga, Beck Massey 3, Lisowa Mbaka 4, Bille Massey 5

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 7, Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 11, Elif Bayram 10, Burke 17, Ayşe Cora, Elif İstanbulluoğlu, Derin Erdoğan 10, Melek Uzunoğlu, Esra Ural, Tilbe Şenyürek Arslan 10, Sinem Ataş 3

1. Periyot: 26-24

Devre: 44-45

3. Periyot: 71-54

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