New York Knicks, antrenman kampı yaklaşırken kadro derinliğine yönelik seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SNY'dan Ian Begley'nin aktardığına göre sınırsız serbest oyuncular John Konchar ve Drew Eubanks, New York'un radarındaki isimler arasında bulunuyor.
Begley perşembe günü yayımlanan haberinde, "SNY kaynaklarına göre guard-forvet John Konchar ile uzun Drew Eubanks, antrenman kampına yaklaştığımız şu günlerde New York'un radarında bulunan oyuncular arasında" ifadelerini kullandı.
Konchar, Minnesota Timberwolves tarafından serbest bırakılmasının ardından feragat sürecini geçerek serbest oyuncu konumuna geldi. Timberwolves, 30 yaşındaki oyuncuyu Josh Green takası kapsamında Utah Jazz'den almış, daha sonra mali açıdan ilave hareket alanı yaratabilmek için kontratını zamana yayma maddesinden yararlanarak oyuncuyu serbest bırakmıştı.
Geçtiğimiz sezonu Memphis Grizzlies ile Utah Jazz arasında geçiren Konchar, sekizine ilk beşte başladığı 56 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 19,9 dakikada 4,4 sayı, 4,3 ribaund, 2,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 47,2 isabet oranıyla oynadı.
Konchar'ın rolü Utah'a katılmasının ardından belirgin biçimde büyüdü. Jazz formasıyla çıktığı 26 maçta 26,2 dakika süre alan Konchar; 5,9 sayı, 5,7 ribaund, 3,0 asist, 2,0 top çalma ve 1,0 blok ortalamaları kaydetti.
NBA'de geçirdiği yedi sezonda toplam 363 maça çıkan Konchar'ın kariyer ortalamaları ise 4,3 sayı, 4,0 ribaund ve 1,5 asist seviyesinde bulunuyor. Begley, Konchar'ı güçlü bir ribaundçu ve savunmacı olmasının yanı sıra hücumda denge unsuru olarak görev yapabilen ve dış şut katkısı sunabilen bir oyuncu şeklinde tanımladı.
Eubanks ise yaz döneminde Mitchell Robinson'ı Boston Celtics'e, Ariel Hukporti'yi de Philadelphia 76ers'a kaptıran Knicks'e pota altında bir başka tecrübeli seçenek kazandırabilir.
29 yaşındaki uzun, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla 11'ine ilk beşte başladığı 42 karşılaşmada görev yaptı. Maç başına 13,1 dakika sahada kalan Eubanks, yüzde 59,6 saha içi isabetiyle 5,2 sayı ve 3,0 ribaund ortalamaları elde etti.
Sekiz NBA sezonunda 426 normal sezon maçına çıkan Eubanks, kariyeri boyunca yüzde 60,3 saha içi isabetiyle 5,6 sayı, 4,3 ribaund ve 0,8 blok ortalamaları yakaladı.
Eubanks'in kariyerindeki en verimli dönem, Portland Trail Blazers'ta oynadığı 2021-22 sezonunda geldi. Tecrübeli uzun, o sezon Portland formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 14,5 sayı ve 8,5 ribaund ortalamaları tutturdu.
Knicks, Robinson'ın ribaund ve pota altı katkısını telafi edebilmek için daha önce Andre Drummond'la bir yıllık minimum kontrat imzalamıştı. New York yönetiminin uzun rotasyonunda ilave derinliğe ihtiyaç duyduğuna karar vermesi halinde Eubanks, Karl-Anthony Towns ve Drummond'ın arkasında düşük maliyetli bir seçenek olabilir.
Konchar ise OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, Landry Shamet ve Mohamed Diawara'nın yer aldığı kanat rotasyonuna dahil olabilir. Hücumda yüksek kullanım oranına ihtiyaç duymadan katkı verebilen rol oyuncularına önem veren Knicks açısından Konchar'ın ribaund yeteneği ve savunmadaki çok yönlülüğü özellikle değerli olabilir.
Geçtiğimiz normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlayan son şampiyon Knicks, NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü beş maç sonunda mağlup etmişti.
New York, bu yaz genel olarak şampiyon kadrosunu korumaya odaklanırken, Karl-Anthony Towns ile Josh Hart'ın gelecekte imzalayabileceği kontratların yaratacağı mali yükü de göz önünde bulunduruyor.
Begley perşembe günü yayımlanan haberinde, "SNY kaynaklarına göre guard-forvet John Konchar ile uzun Drew Eubanks, antrenman kampına yaklaştığımız şu günlerde New York'un radarında bulunan oyuncular arasında" ifadelerini kullandı.
Konchar, Minnesota Timberwolves tarafından serbest bırakılmasının ardından feragat sürecini geçerek serbest oyuncu konumuna geldi. Timberwolves, 30 yaşındaki oyuncuyu Josh Green takası kapsamında Utah Jazz'den almış, daha sonra mali açıdan ilave hareket alanı yaratabilmek için kontratını zamana yayma maddesinden yararlanarak oyuncuyu serbest bırakmıştı.
Geçtiğimiz sezonu Memphis Grizzlies ile Utah Jazz arasında geçiren Konchar, sekizine ilk beşte başladığı 56 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 19,9 dakikada 4,4 sayı, 4,3 ribaund, 2,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 47,2 isabet oranıyla oynadı.
Konchar'ın rolü Utah'a katılmasının ardından belirgin biçimde büyüdü. Jazz formasıyla çıktığı 26 maçta 26,2 dakika süre alan Konchar; 5,9 sayı, 5,7 ribaund, 3,0 asist, 2,0 top çalma ve 1,0 blok ortalamaları kaydetti.
NBA'de geçirdiği yedi sezonda toplam 363 maça çıkan Konchar'ın kariyer ortalamaları ise 4,3 sayı, 4,0 ribaund ve 1,5 asist seviyesinde bulunuyor. Begley, Konchar'ı güçlü bir ribaundçu ve savunmacı olmasının yanı sıra hücumda denge unsuru olarak görev yapabilen ve dış şut katkısı sunabilen bir oyuncu şeklinde tanımladı.
Eubanks ise yaz döneminde Mitchell Robinson'ı Boston Celtics'e, Ariel Hukporti'yi de Philadelphia 76ers'a kaptıran Knicks'e pota altında bir başka tecrübeli seçenek kazandırabilir.
29 yaşındaki uzun, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla 11'ine ilk beşte başladığı 42 karşılaşmada görev yaptı. Maç başına 13,1 dakika sahada kalan Eubanks, yüzde 59,6 saha içi isabetiyle 5,2 sayı ve 3,0 ribaund ortalamaları elde etti.
Sekiz NBA sezonunda 426 normal sezon maçına çıkan Eubanks, kariyeri boyunca yüzde 60,3 saha içi isabetiyle 5,6 sayı, 4,3 ribaund ve 0,8 blok ortalamaları yakaladı.
Eubanks'in kariyerindeki en verimli dönem, Portland Trail Blazers'ta oynadığı 2021-22 sezonunda geldi. Tecrübeli uzun, o sezon Portland formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 14,5 sayı ve 8,5 ribaund ortalamaları tutturdu.
Knicks, Robinson'ın ribaund ve pota altı katkısını telafi edebilmek için daha önce Andre Drummond'la bir yıllık minimum kontrat imzalamıştı. New York yönetiminin uzun rotasyonunda ilave derinliğe ihtiyaç duyduğuna karar vermesi halinde Eubanks, Karl-Anthony Towns ve Drummond'ın arkasında düşük maliyetli bir seçenek olabilir.
Konchar ise OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, Landry Shamet ve Mohamed Diawara'nın yer aldığı kanat rotasyonuna dahil olabilir. Hücumda yüksek kullanım oranına ihtiyaç duymadan katkı verebilen rol oyuncularına önem veren Knicks açısından Konchar'ın ribaund yeteneği ve savunmadaki çok yönlülüğü özellikle değerli olabilir.
Geçtiğimiz normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlayan son şampiyon Knicks, NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü beş maç sonunda mağlup etmişti.
New York, bu yaz genel olarak şampiyon kadrosunu korumaya odaklanırken, Karl-Anthony Towns ile Josh Hart'ın gelecekte imzalayabileceği kontratların yaratacağı mali yükü de göz önünde bulunduruyor.