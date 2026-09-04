Beşiktaş'ın derbi planı: İtalyan işi yıkım!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Derbiden 3 puanla ayrılmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, rakibine karşı uygulanacak oyun planını belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adamın planında, Fenerbahçe'nin stoperleri üzerinde maç boyunca yoğun baskı kurmak ve oluşacak boşlukları hızlı hücumlarla değerlendirmek öne çıkıyor.
STOPERLERE YOĞUN BASKI
Beşiktaş, derbide Fenerbahçe savunmasının geriden oyun kurmasını engellemeye çalışacak. Italiano'nun öğrencilerinden 90 dakika boyunca rakip stoperlere baskı yapmaları ve oyun gücünün düşmemesi istendi.
Siyah-beyazlı teknik heyet, Fenerbahçe'nin savunmasında Ake ve Skriniar'ın ağırlığından yararlanmayı hedefliyor. Yapılacak baskının ardından ortaya çıkacak boşlukların değerlendirilmesi planlanıyor.
SAVUNMA ARKASINA KOŞULAR
Beşiktaş'ın hücum planında Murillo, Orkun Kökçü ve Olaitan'ın savunma arkasına yapacağı koşular da önemli bir yer tutuyor. Bu oyuncuların, Fenerbahçe savunmasının arkasında oluşacak alanlara hareketlenerek gol fırsatları yaratması bekleniyor.
Yeni transfer Dusan Vlahovic'in de hücumdaki pres gücünden yararlanmak isteyen Italiano, Sırp golcünün stoperleri sürekli rahatsız ederek takım arkadaşlarına alan açmasını planlıyor.
ITALIANO'DAN 90 DAKİKA UYARISI
Çorum FK karşılaşmasında hat-trick yapan Vlahovic'in, Fenerbahçe karşısında da Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.
İtalyan teknik adamın öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantıda 90 dakika boyunca pres yapılmasını ve oyun gücünün kesinlikle düşmemesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Beşiktaş, bu planı uygulayarak Kadıköy'den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
STOPERLERE YOĞUN BASKI
Beşiktaş, derbide Fenerbahçe savunmasının geriden oyun kurmasını engellemeye çalışacak. Italiano'nun öğrencilerinden 90 dakika boyunca rakip stoperlere baskı yapmaları ve oyun gücünün düşmemesi istendi.
Siyah-beyazlı teknik heyet, Fenerbahçe'nin savunmasında Ake ve Skriniar'ın ağırlığından yararlanmayı hedefliyor. Yapılacak baskının ardından ortaya çıkacak boşlukların değerlendirilmesi planlanıyor.
SAVUNMA ARKASINA KOŞULAR
Beşiktaş'ın hücum planında Murillo, Orkun Kökçü ve Olaitan'ın savunma arkasına yapacağı koşular da önemli bir yer tutuyor. Bu oyuncuların, Fenerbahçe savunmasının arkasında oluşacak alanlara hareketlenerek gol fırsatları yaratması bekleniyor.
Yeni transfer Dusan Vlahovic'in de hücumdaki pres gücünden yararlanmak isteyen Italiano, Sırp golcünün stoperleri sürekli rahatsız ederek takım arkadaşlarına alan açmasını planlıyor.
ITALIANO'DAN 90 DAKİKA UYARISI
Çorum FK karşılaşmasında hat-trick yapan Vlahovic'in, Fenerbahçe karşısında da Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.
İtalyan teknik adamın öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantıda 90 dakika boyunca pres yapılmasını ve oyun gücünün kesinlikle düşmemesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Beşiktaş, bu planı uygulayarak Kadıköy'den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.