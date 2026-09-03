03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-1
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Gent-OH Leuven
1-0
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Anderlecht-Kortrijk
1-0
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Lugano-Servette
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Basel-Sion
1-2
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Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 22:52 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 22:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta Milot Rashica, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.

Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.





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