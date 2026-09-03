Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ta Milot Rashica, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.
Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.
Beşiktaş'ta Milot Rashica, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.
Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.