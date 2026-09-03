03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-035'
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-0DA
03 Eylül
Gent-OH Leuven
0-0DA
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-048'
03 Eylül
Lugano-Servette
0-047'
03 Eylül
Basel-Sion
1-050'
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-077'
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
1-1DA
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
0-2DA
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
0-137'

Bursaspor, evinde hata yapmadı

1. Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bursaspor'un yıldız ismi Kelechi Iheanacho, ligde 5 haftada 8 gol katkısı sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 22:30
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor, evinde hata yapmadı
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1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Bursaspor, Matlı Stadyumu'ndaki maçı 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kelechi Iheanacho, 58. dakikada Halil Akbunar, 67. dakikada Duran Şahin (Kendi kalesine) ve 77. dakikada yine Kelechi Iheanacho attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde 5 hafta sonunda 12 puana yükseldi. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.

Bursaspor, ligdeki bir sonraki maçında Manisa FK deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bursaspor'un yaz transfer dönemindeki önemli takviyelerinden Kelechi Iheanacho, performansıyla dikkat çekiyor.

Iheanacho, Bursaspor'un ligde oynadığı 5 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Ayberk Demirbaş, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim (Dk. 70 Soner Aydoğdu), Eyüp Akcan (Dk. 79 Baker), Boutrah (Dk. 62 Hüseyin Maldar), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho

İstanbulspor: Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (Dk. 81 Deniz Tuncer), Umut İslamoğlu (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Duran Şahin, Muhlis Dağaşan, Mendy, Abdullaj Dijlan Aydın (Dk. 64 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 64 Vefa Temel), Cham, Araujo

Goller: Dk. 45 ve Dk. 77 Iheanacho, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 67 Duran Şahin (Kendi kalesine) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yavru, Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 56 Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Dk. 21 Araujo, Dk. 29 Dijlan Aydın, Dk. 56 Alp Tutar (İstanbulspor)

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