1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Bursaspor, Matlı Stadyumu'ndaki maçı 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kelechi Iheanacho, 58. dakikada Halil Akbunar, 67. dakikada Duran Şahin (Kendi kalesine) ve 77. dakikada yine Kelechi Iheanacho attı.
Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde 5 hafta sonunda 12 puana yükseldi. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.
Bursaspor, ligdeki bir sonraki maçında Manisa FK deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Bursaspor'un yaz transfer dönemindeki önemli takviyelerinden Kelechi Iheanacho, performansıyla dikkat çekiyor.
Iheanacho, Bursaspor'un ligde oynadığı 5 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Ayberk Demirbaş, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim (Dk. 70 Soner Aydoğdu), Eyüp Akcan (Dk. 79 Baker), Boutrah (Dk. 62 Hüseyin Maldar), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho
İstanbulspor: Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (Dk. 81 Deniz Tuncer), Umut İslamoğlu (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Duran Şahin, Muhlis Dağaşan, Mendy, Abdullaj Dijlan Aydın (Dk. 64 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 64 Vefa Temel), Cham, Araujo
Goller: Dk. 45 ve Dk. 77 Iheanacho, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 67 Duran Şahin (Kendi kalesine) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yavru, Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 56 Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Dk. 21 Araujo, Dk. 29 Dijlan Aydın, Dk. 56 Alp Tutar (İstanbulspor)
Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde 5 hafta sonunda 12 puana yükseldi. İstanbulspor, 2 puanda kaldı.
Bursaspor, ligdeki bir sonraki maçında Manisa FK deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Bursaspor'un yaz transfer dönemindeki önemli takviyelerinden Kelechi Iheanacho, performansıyla dikkat çekiyor.
Iheanacho, Bursaspor'un ligde oynadığı 5 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Ayberk Demirbaş, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim (Dk. 70 Soner Aydoğdu), Eyüp Akcan (Dk. 79 Baker), Boutrah (Dk. 62 Hüseyin Maldar), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho
İstanbulspor: Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (Dk. 81 Deniz Tuncer), Umut İslamoğlu (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Duran Şahin, Muhlis Dağaşan, Mendy, Abdullaj Dijlan Aydın (Dk. 64 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 64 Vefa Temel), Cham, Araujo
Goller: Dk. 45 ve Dk. 77 Iheanacho, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 67 Duran Şahin (Kendi kalesine) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yavru, Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 56 Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Dk. 21 Araujo, Dk. 29 Dijlan Aydın, Dk. 56 Alp Tutar (İstanbulspor)
🟢⚪ Kelechi Iheanacho pic.twitter.com/W80cuRY9W8 https://t.co/1FzTmbfbRY
— Sporx (@sporx) September 3, 2026