03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-035'
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-0DA
03 Eylül
Gent-OH Leuven
0-0DA
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-048'
03 Eylül
Lugano-Servette
0-047'
03 Eylül
Basel-Sion
1-050'
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-077'
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
1-1DA
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
0-2DA
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
0-137'

Marco Asensio: "Çok yakında dönüyorum"

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, sakatlığıyla ilgili konuştu. İspanyol yıldız, yakında takıma geri döneceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 21:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marco Asensio: 'Çok yakında dönüyorum'
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Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, sakatlığıyla ilgili kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol yıldız, ameliyat olmak istediği yönünde çıkan haberleri yalanladı ve çok yakında takıma geri döneceğini duyurdu.

Asensio'nun sözleri şu şekilde:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum.

Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum.

Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler."





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