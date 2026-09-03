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Ümit Akdağ, Beşiktaş için geldi!

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 17:30
Haber: Sporx.com
Ümit Akdağ, Beşiktaş için geldi!
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Beşiktaş, Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ümit Akdağ, Beşiktaş'ın Avrupa listesine de eklendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, perşembe günü saat 17.15 sularında İstanbul'a geldi.

HAVALİMANINDA MESAJ

Beşiktaş'a transferinin hızlı gerçekleştiğini söyleyen Ümit Akdağ, "Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. İnşallah sonu şampiyonluk olur." sözlerini sarf etti.





ÖDENECEK BONSERVİS

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın bonservisi için Alanyaspor'a 7 milyon euro bedeli 2 yılda taksitler halinde ödeyecek.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Ümit Akdağ, Romanya U21 formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.

Genç savunma oyuncusunun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen Ümit Akdağ, kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.

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