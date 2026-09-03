Fenerbahçe'de Asensio kararı! Ameliyat olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edilen İspanyol yıldızın ameliyat olmasının gündemde olduğu iddia edilmişti.
A Spor'un haberine göre 30 yaşındaki yıldız futbolcunun ameliyat olmasıyla ilgili bir planlamanın olmadığı ve yıldız futbolcunun tedavisinin sağlık heyetinin kontrolünde ilerlediği belirtildi.
Marco Asensio'nun Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden yıldız futbolcu, bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.
A Spor'un haberine göre 30 yaşındaki yıldız futbolcunun ameliyat olmasıyla ilgili bir planlamanın olmadığı ve yıldız futbolcunun tedavisinin sağlık heyetinin kontrolünde ilerlediği belirtildi.
Marco Asensio'nun Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden yıldız futbolcu, bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.