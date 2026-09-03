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Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde kart sayıları dikkati çekiyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan lig derbilerinde çıkan sarı ve kırmızı kartların sayısı dikkati çekiyor.

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calendar 03 Eylül 2026 14:16 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde kart sayıları dikkati çekiyor
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan lig derbilerinde çıkan sarı ve kırmızı kartların sayısı dikkati çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki takım arasında yapılan son 30 lig maçında hakemler 20 kez kırmızı, 77 kez de sarı kartına başvurdu.

BEŞİKTAŞ DAHA "HIRÇIN"

Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 14 kırmızı ve 89 sarı olmak üzere toplam 103 kart gösterildi.

FENERBAHÇE'YE 6 KIRMIZI, 88 SARI KART

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 94 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 88 de sarı kart çıktı.





Fenerbahçe, rakibi karşısında oynadığı son 12 lig maçında kırmızı kart görmedi. Sarı-lacivertlilerin siyah-beyazlılar karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.

Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken iki takım, 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muric direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

SON 10 DERBİDE 65 KART ÇIKTI

İki takım arasında yapılan son 10 müsabakada futbolcular, 4 kırmızı ve 61 sarı kartla cezalandırıldı.

Geçen sezon ligde oynanan iki mücadelede de Fenerbahçe rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Bu maçlarda hakemler Beşiktaşlı futbolculara 1 kırmızı, 6 sarı kart gösterirken, sarı-lacivertli oyunculara ise 8 kez sarı kart çıkardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 10 derbide siyah-beyazlı futbolculara 4 kırmızı ve 31 sarı, sarı-lacivertli oyunculara ise 30 sarı kart çıktı.

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