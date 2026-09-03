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Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor!

Edin Dzeko, Bosna-Hersek Milli Takımı kariyerini 2 Ekim'de İsveç karşısında oynayacağı maçın ardından sonlandıracağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 11:32
Fotoğraf: X.com
Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor!
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Bosna-Hersek Milli Takımı'nın deneyimli golcüsü Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı. 40 yaşındaki futbolcu, 2 Ekim'de İsveç ile oynanacak karşılaşmanın Bosna-Hersek formasıyla son maçı olacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli takım formasını giymenin kendisi için taşıdığı anlamı ve kariyeri boyunca yaşadığı unutulmaz anları anlattı.

DZEKO'NUN AÇIKLAMASI

"Bazen kendimi bu anın ne zaman geleceğini düşünürken buluyordum...

Ama bu sözleri yazarken ne kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim.

2 Ekim'de İsveç'e karşı milli takımımız için bir sonraki ve son maçımı oynayacağım.

Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamaz. Hiçbir şey.

Bu benim çocukluk hayalimdi. Ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onuruna eriştiğim 151 maçın her birinde bu hayali yanımda taşıdım.

İlk günkü gibi bunu yapmaktan her zaman gurur duydum.

Türkiye'ye karşı oynadığım o maçın üzerinden neredeyse 20 yıl geçti.

O günden bu yana çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi.

Şimdi kenara çekilme zamanının geldiğini hissediyorum. Eğer 40 yaşıma kadar milli takımda kalabildiysem, bunun nedeni gerçekten sahip olduğum her şeyi vermiş olmamdır. Her seferinde. Her şeyimi.

Ülkem için oynamak, futbolun bana yaşattığı en duygusal deneyim oldu.

2014'te tarihimizde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmamız, futbolculuk hayatımın en mutlu anlarından biri olmaya devam edecek.

Galler'e attığım golün gecesinde yaşadığım duygular ve ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı yaşadıklarım sonsuza kadar kalbimde yaşayacak.

Halkımızı şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaparken görmek, futbolun bana sunduğu bir başka inanılmaz hediyeydi.

Bu muhteşem yolculuk boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek için zaman olacak.

Şimdilik tek dileğim, İsveç'e karşı oynayacağımız o gece sizin de orada olmanız ve birlikte bir kez daha aynı duyguyu yaşamamız...

Çünkü bütün bu inanılmaz anları hep birlikte yaşadık.

Ülkemi temsil edeceğim son gecemi de tam olarak böyle yaşamak istiyorum: Hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim ve hayatımın sonuna kadar seveceğim o formayı üzerimde taşırken."

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