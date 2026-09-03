Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ı kapsayan maaş sınırı ihlali soruşturması sonucunda NBA tarafından açıklanan bulguları ve cezaları sert biçimde reddetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp tarafından yayımlanan açıklamada NBA'in vardığı sonuçların "şiddetle reddedildiği" belirtildi. Clippers, soruşturmanın kanıtları adil biçimde değerlendirmek yerine önceden belirlenmiş bir anlatıyı destekleyecek şekilde tasarlandığını savundu.
Clippers'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Ligin özel görüşmelerde bize söyledikleriyle bugün kamuoyuna açıkladıkları birbirinden farklı. NBA, başkan Adam Silver'ın soruşturma başladığında belirlediği adalet ve doğruluk standardını karşılayamadı."
Soruşturma boyunca ligle tam iş birliği yaptığını vurgulayan Clippers, masumiyetini kanıtlamak için tüm hukuki yolları kullanacağını açıkladı:
"Geçtiğimiz yıl boyunca tam anlamıyla ve iyi niyetle iş birliği yaptık. Şimdi de masumiyetimizi göstermek için aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz."
"Bu bulgulara ve cezalara, kullanabileceğimiz bütün yollar üzerinden güçlü biçimde itiraz etmeyi planlıyoruz. Etik ve tarafsız bir tahkim sürecini sabırsızlıkla bekliyoruz."
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Clippers'ın NBA kararına karşı çıkabileceği seçenekler oldukça sınırlı ve kulübün başvurabileceği yol mahkemelerle sınırlı olabilir.
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından Clippers ile Leonard'ın maaş sınırını aşmayı engelleyen kuralları ihlal ettiğini açıklamıştı.
Lig, soruşturmada "bir suistimal düzeni ve çok sayıda ciddi kural ihlali" tespit edildiğini belirtti.
NBA'e göre Clippers, takımla iş ilişkisi bulunan Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance şirketleriyle Leonard arasında saha dışı gelir fırsatları oluşturulmasını başlattı ve kolaylaştırdı.
Organizasyonun bu şirketlere takım bünyesinde ticari işler sunarak Leonard ile sponsorluk anlaşmaları yapmalarını teşvik ettiği de ifade edildi. Clippers'ın ayrıca oyuncu ve temsilcilerinin kişisel masraflarını karşıladığı belirlendi.
NBA, Clippers'ın 2029 ile 2033 arasındaki beş birinci tur draft hakkını elinden aldı ve organizasyona 30 milyon dolar para cezası verdi.
Kulüp sahibi Steve Ballmer tüm lig ve takım faaliyetlerinden bir yıl uzaklaştırıldı. İşletme operasyonları başkanı Gillian Zucker'a bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'e ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası verildi.
Leonard 700 bin dolar para cezasına çarptırılırken, eski işletme yöneticisi Dennis Robertson'ın oyuncular veya lig personeli adına NBA takımları ve bağlı kuruluşlarıyla iş yapması beş yıl süreyle yasaklandı.
Clippers ayrıca beş yıllık özel bir lig denetimi ve uyumluluk programına tabi tutuldu.
NBA ve Oyuncular Birliği, açıklanan cezaların nihai ve bağlayıcı olduğu konusunda anlaşmaya vardı. Buna karşın lig, bağımsız soruşturmayı yürüten Wachtell Lipton'ın yeni bilgiler almaya devam ettiğini ve ek yaptırım ihtimalinin sürdüğünü bildirdi.
Clippers'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Ligin özel görüşmelerde bize söyledikleriyle bugün kamuoyuna açıkladıkları birbirinden farklı. NBA, başkan Adam Silver'ın soruşturma başladığında belirlediği adalet ve doğruluk standardını karşılayamadı."
Soruşturma boyunca ligle tam iş birliği yaptığını vurgulayan Clippers, masumiyetini kanıtlamak için tüm hukuki yolları kullanacağını açıkladı:
"Geçtiğimiz yıl boyunca tam anlamıyla ve iyi niyetle iş birliği yaptık. Şimdi de masumiyetimizi göstermek için aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz."
"Bu bulgulara ve cezalara, kullanabileceğimiz bütün yollar üzerinden güçlü biçimde itiraz etmeyi planlıyoruz. Etik ve tarafsız bir tahkim sürecini sabırsızlıkla bekliyoruz."
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Clippers'ın NBA kararına karşı çıkabileceği seçenekler oldukça sınırlı ve kulübün başvurabileceği yol mahkemelerle sınırlı olabilir.
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından Clippers ile Leonard'ın maaş sınırını aşmayı engelleyen kuralları ihlal ettiğini açıklamıştı.
Lig, soruşturmada "bir suistimal düzeni ve çok sayıda ciddi kural ihlali" tespit edildiğini belirtti.
NBA'e göre Clippers, takımla iş ilişkisi bulunan Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance şirketleriyle Leonard arasında saha dışı gelir fırsatları oluşturulmasını başlattı ve kolaylaştırdı.
Organizasyonun bu şirketlere takım bünyesinde ticari işler sunarak Leonard ile sponsorluk anlaşmaları yapmalarını teşvik ettiği de ifade edildi. Clippers'ın ayrıca oyuncu ve temsilcilerinin kişisel masraflarını karşıladığı belirlendi.
NBA, Clippers'ın 2029 ile 2033 arasındaki beş birinci tur draft hakkını elinden aldı ve organizasyona 30 milyon dolar para cezası verdi.
Kulüp sahibi Steve Ballmer tüm lig ve takım faaliyetlerinden bir yıl uzaklaştırıldı. İşletme operasyonları başkanı Gillian Zucker'a bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'e ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası verildi.
Leonard 700 bin dolar para cezasına çarptırılırken, eski işletme yöneticisi Dennis Robertson'ın oyuncular veya lig personeli adına NBA takımları ve bağlı kuruluşlarıyla iş yapması beş yıl süreyle yasaklandı.
Clippers ayrıca beş yıllık özel bir lig denetimi ve uyumluluk programına tabi tutuldu.
NBA ve Oyuncular Birliği, açıklanan cezaların nihai ve bağlayıcı olduğu konusunda anlaşmaya vardı. Buna karşın lig, bağımsız soruşturmayı yürüten Wachtell Lipton'ın yeni bilgiler almaya devam ettiğini ve ek yaptırım ihtimalinin sürdüğünü bildirdi.