Fenerbahçe'den Greenwood ve Guendouzi açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.
Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.
Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.
Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.
Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."
Fenerbahçe, Lyon maçının ardından Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.. https://t.co/QtWf8W7GRA pic.twitter.com/fzUbdfS4Ea
— Sporx (@sporx) September 3, 2026