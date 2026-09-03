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Fenerbahçe'den Greenwood ve Guendouzi açıklaması!

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 09:02 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 09:29
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Greenwood ve Guendouzi açıklaması!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

 




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