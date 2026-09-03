Beşiktaş'ın Ümit Akdağ için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan oyuncu için ödenecek bonservis de belli oldu.
ÜMİT AKDAĞ'IN BONSERVİSİ
Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı transfer ettiğini bildirse de oyuncu için Alanyaspor'a ödenecek bonservis açıklanmamıştı.
Sözcü'ye göre bu rakam 7 milyon Euro. Adı Süper Lig'in diğer devleriyle de anılan 22 yaşındaki stoper, son dönemdeki formuyla adından söz ettiriyordu.
ROMANYA'DAN İNGİLTERE'YE GEÇMİŞTİ
2015'te FCSB'den Chelsea altyapısına transfer olan Ümit Akdağ, 2017'de Alanyaspor altyapısına dahil olmuştu. 2022 yılında oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanmıştı.
2023-24 sezonunda Göztepe'ye kiralanan Ümit Akdağ, bir sonraki sezon ise yine kiralık olarak Toulouse'a gönderilmişti.
ÜMİT AKDAĞ'IN BONSERVİSİ
Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı transfer ettiğini bildirse de oyuncu için Alanyaspor'a ödenecek bonservis açıklanmamıştı.
Sözcü'ye göre bu rakam 7 milyon Euro. Adı Süper Lig'in diğer devleriyle de anılan 22 yaşındaki stoper, son dönemdeki formuyla adından söz ettiriyordu.
ROMANYA'DAN İNGİLTERE'YE GEÇMİŞTİ
2015'te FCSB'den Chelsea altyapısına transfer olan Ümit Akdağ, 2017'de Alanyaspor altyapısına dahil olmuştu. 2022 yılında oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanmıştı.
2023-24 sezonunda Göztepe'ye kiralanan Ümit Akdağ, bir sonraki sezon ise yine kiralık olarak Toulouse'a gönderilmişti.