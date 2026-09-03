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Beşiktaş'ın Ümit Akdağ için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladığını resmen duyurmuştu. Siyah-beyazlıların Ümit Akdağ için ödeyeceği bonservis belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 09:41
Beşiktaş'ın Ümit Akdağ için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı
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Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan oyuncu için ödenecek bonservis de belli oldu.

ÜMİT AKDAĞ'IN BONSERVİSİ

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı transfer ettiğini bildirse de oyuncu için Alanyaspor'a ödenecek bonservis açıklanmamıştı.

Sözcü'ye göre bu rakam 7 milyon Euro. Adı Süper Lig'in diğer devleriyle de anılan 22 yaşındaki stoper, son dönemdeki formuyla adından söz ettiriyordu.

ROMANYA'DAN İNGİLTERE'YE GEÇMİŞTİ

2015'te FCSB'den Chelsea altyapısına transfer olan Ümit Akdağ, 2017'de Alanyaspor altyapısına dahil olmuştu. 2022 yılında oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanmıştı.



Corendon Alanyaspor


2023-24 sezonunda Göztepe'ye kiralanan Ümit Akdağ, bir sonraki sezon ise yine kiralık olarak Toulouse'a gönderilmişti.



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