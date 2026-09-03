İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerin yeni adresleri

Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürülen birçok futbolcunun yeni adresleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların transfer gündemine gelen isimler, Avrupa'nın farklı kulüpleriyle önemli sözleşmelere imza attı.
TIMBER, CRYSTAL PALACE'TA
Beşiktaş'la adı anılan Quinten Timber, kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta devam etme kararı aldı.
SARR JUVENTUS'A GİTTİ
Orta saha arayışları kapsamında gündeme geldiği belirtilen Pape Matar Sarr ise İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.
DİĞER İSİMLERİN YENİ ADRESLERİ
Marc Casado, Deportivo La Coruna'ya imza atarken Franck Kessie'nin tercihi Atalanta oldu. Youssouf Fofana Sevilla'nın, Dani Ceballos ise Real Betis'in yolunu tuttu.
TIMBER, CRYSTAL PALACE'TA
Beşiktaş'la adı anılan Quinten Timber, kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta devam etme kararı aldı.
SARR JUVENTUS'A GİTTİ
Orta saha arayışları kapsamında gündeme geldiği belirtilen Pape Matar Sarr ise İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.
DİĞER İSİMLERİN YENİ ADRESLERİ
Marc Casado, Deportivo La Coruna'ya imza atarken Franck Kessie'nin tercihi Atalanta oldu. Youssouf Fofana Sevilla'nın, Dani Ceballos ise Real Betis'in yolunu tuttu.