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İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerin yeni adresleri

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Quinten Timber, Pape Matar Sarr, Marc Casado, Franck Kessie, Youssouf Fofana ve Dani Ceballos'un yeni takımları belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 10:13
Haber: Sporx.com
İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerin yeni adresleri
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Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürülen birçok futbolcunun yeni adresleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların transfer gündemine gelen isimler, Avrupa'nın farklı kulüpleriyle önemli sözleşmelere imza attı.

TIMBER, CRYSTAL PALACE'TA

Beşiktaş'la adı anılan Quinten Timber, kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta devam etme kararı aldı.

SARR JUVENTUS'A GİTTİ

Orta saha arayışları kapsamında gündeme geldiği belirtilen Pape Matar Sarr ise İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

DİĞER İSİMLERİN YENİ ADRESLERİ





Marc Casado, Deportivo La Coruna'ya imza atarken Franck Kessie'nin tercihi Atalanta oldu. Youssouf Fofana Sevilla'nın, Dani Ceballos ise Real Betis'in yolunu tuttu.



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