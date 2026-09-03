Fenerbahçe'den ayrılan Talisca'dan flaş itiraf!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı gündemdeki yerini koruyor.
Sarı-lacivertli takımda kalmak istediği belirtilen Brezilyalı yıldızın, Al Jazira'ya transferinin ardından yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BENİ TAKIMDAN ZORLA GÖNDERDİLER"
Takvim'de yer alan habere göre Talisca, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini belirterek yakın çevresine, "Fenerbahçe'de gayet mutluydum. Sezona iyi başladım. Taraftarın da beni sevdiğini biliyorum. Beni takımdan zorla gönderdiler. Futbolda böyle şeyler var ama buradan buruk ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
AL JAZIRA'YA TRANSFER OLDU
Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla takımdan ayrılmasına karar verilen Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile Al Jazira arasında transferin tüm detaylarında anlaşmaya varılırken, son kararın Brezilyalı futbolcuya bırakıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'de kalmak isteyen Talisca'nın yaşanan gelişmelerin ardından Al Jazira'ya transfer olmayı kabul ettiği ve yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği aktarıldı.
CİHAN KAMER: "ALKIŞLAYARAK GÖNDERECEĞİZ"
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer de Talisca'nın ayrılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Kamer, Brezilyalı futbolcunun vedasının sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz." dedi.
FENERBAHÇE'DE 44 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla 75 maçta görev yapan 32 yaşındaki Talisca, bu karşılaşmaların 55'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımda toplam 44 gollük katkı sağladı.
Talisca'nın kariyerine Al Jazira'da devam edecek.
Sarı-lacivertli takımda kalmak istediği belirtilen Brezilyalı yıldızın, Al Jazira'ya transferinin ardından yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BENİ TAKIMDAN ZORLA GÖNDERDİLER"
Takvim'de yer alan habere göre Talisca, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini belirterek yakın çevresine, "Fenerbahçe'de gayet mutluydum. Sezona iyi başladım. Taraftarın da beni sevdiğini biliyorum. Beni takımdan zorla gönderdiler. Futbolda böyle şeyler var ama buradan buruk ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
AL JAZIRA'YA TRANSFER OLDU
Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla takımdan ayrılmasına karar verilen Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile Al Jazira arasında transferin tüm detaylarında anlaşmaya varılırken, son kararın Brezilyalı futbolcuya bırakıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'de kalmak isteyen Talisca'nın yaşanan gelişmelerin ardından Al Jazira'ya transfer olmayı kabul ettiği ve yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği aktarıldı.
CİHAN KAMER: "ALKIŞLAYARAK GÖNDERECEĞİZ"
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer de Talisca'nın ayrılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Kamer, Brezilyalı futbolcunun vedasının sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz." dedi.
FENERBAHÇE'DE 44 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla 75 maçta görev yapan 32 yaşındaki Talisca, bu karşılaşmaların 55'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımda toplam 44 gollük katkı sağladı.
Talisca'nın kariyerine Al Jazira'da devam edecek.