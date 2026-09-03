Bitshiabu: 'Mbappe beni görünce şoke oldu'

Galatasaray'ın Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, sıra dışı fiziğiyle çocukluğundan bu yana dikkatleri üzerine çekti.
"MBAPPE ŞOK OLMUŞTU!"
Henüz 16 yaşındayken 1.96 metre boya ve 96 kiloya ulaşan Fransız savunmacı, PSG A takımına yükseldiği günlerde Kylian Mbappe ile yaşadığı karşılaşmayı, "Kylian beni görünce şok oldu. 2005 doğumlu olduğumu öğrendi. Onun için bir canavardım" sözleriyle anlatmıştı.
Bitshiabu'nun fiziksel özellikleri nedeniyle insanların yaşına inanmadığı ilk isim Mbappe değildi. Babasının 5-6 yaşlarında US Saint-Denis'e yazdırdığı Fransız oyuncunun çocukluğu neredeyse tamamen topla geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MÜDÜR, BABASINI OKULA ÇAĞIRDI
İlkokulda oynarken topları sürekli ulaşılması güç yerlere gönderdiği için okulun toplarını tüketince müdür babasını okula çağırdı. Bitshiabu büyüdükçe futbolundan önce fiziği konuşulmaya başlandı.
B.Billancourt forması giydiği U12 döneminde henüz 11 yaşındayken boyu yaklaşık 1.80 metreye ulaşmıştı. Rakip takımlar karşılarında gerçekten kendi yaşlarında bir çocuk bulunduğuna inanmakta güçlük çekiyor, sık sık lisansının kontrol edilmesini istiyordu. Uluslararası Gif Cup'ta karşılaştıkları Inter cephesi de Bitshiabu'nun yaşına itiraz etti.
RAMOS VE KİMPEMBE İLE OYNADI
Bitshiabu, 2017'de PSG'nin altyapısına katıldı. Kimpembe'yi "ağabeyi" olarak gören Bitshiabu; Marquinhos ve Sergio Ramos gibi dünyanın önemli savunmacılarıyla çalışma fırsatı yakaladı. Özellikle savunmada pozisyon alma konusunda bu isimlerden çok şey öğrendiğini anlattı.
19 Aralık 2021'de Fransa Kupası'ndaki Feignies-Aulnoye karşılaşmasında Kimpembe'nin yerine oyuna giren Bitshiabu, 16 yıl 7 ay 3 günlükken PSG formasını resmi maçta giydi. Böylece o tarihte kulüp tarihinin resmi karşılaşmada görev yapan en genç futbolcusu oldu. Bu rekor daha sonra Warren Zaïre-Emery tarafından kırıldı.
"MBAPPE ŞOK OLMUŞTU!"
Henüz 16 yaşındayken 1.96 metre boya ve 96 kiloya ulaşan Fransız savunmacı, PSG A takımına yükseldiği günlerde Kylian Mbappe ile yaşadığı karşılaşmayı, "Kylian beni görünce şok oldu. 2005 doğumlu olduğumu öğrendi. Onun için bir canavardım" sözleriyle anlatmıştı.
Bitshiabu'nun fiziksel özellikleri nedeniyle insanların yaşına inanmadığı ilk isim Mbappe değildi. Babasının 5-6 yaşlarında US Saint-Denis'e yazdırdığı Fransız oyuncunun çocukluğu neredeyse tamamen topla geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MÜDÜR, BABASINI OKULA ÇAĞIRDI
İlkokulda oynarken topları sürekli ulaşılması güç yerlere gönderdiği için okulun toplarını tüketince müdür babasını okula çağırdı. Bitshiabu büyüdükçe futbolundan önce fiziği konuşulmaya başlandı.
B.Billancourt forması giydiği U12 döneminde henüz 11 yaşındayken boyu yaklaşık 1.80 metreye ulaşmıştı. Rakip takımlar karşılarında gerçekten kendi yaşlarında bir çocuk bulunduğuna inanmakta güçlük çekiyor, sık sık lisansının kontrol edilmesini istiyordu. Uluslararası Gif Cup'ta karşılaştıkları Inter cephesi de Bitshiabu'nun yaşına itiraz etti.
RAMOS VE KİMPEMBE İLE OYNADI
Bitshiabu, 2017'de PSG'nin altyapısına katıldı. Kimpembe'yi "ağabeyi" olarak gören Bitshiabu; Marquinhos ve Sergio Ramos gibi dünyanın önemli savunmacılarıyla çalışma fırsatı yakaladı. Özellikle savunmada pozisyon alma konusunda bu isimlerden çok şey öğrendiğini anlattı.
19 Aralık 2021'de Fransa Kupası'ndaki Feignies-Aulnoye karşılaşmasında Kimpembe'nin yerine oyuna giren Bitshiabu, 16 yıl 7 ay 3 günlükken PSG formasını resmi maçta giydi. Böylece o tarihte kulüp tarihinin resmi karşılaşmada görev yapan en genç futbolcusu oldu. Bu rekor daha sonra Warren Zaïre-Emery tarafından kırıldı.